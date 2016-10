Más allá de los límites

Patria Nueva a cuartos de final tras ganar en penales al Coca Cola Femsa

Iguala, Gro., Octubre 4.- Dramática, con buenos goles y una definición por penales fueron los ingredientes principales del duelo de octavos de final de Tercera Fuerza que protagonizaron los conjuntos de Patria Nueva y Coca Cola Femsa, los cuales en el tiempo regular empataron a 2 goles y en la definición por los penales fueron los “patriotas” quienes lograron la victoria con un 5-4 que los catapultó a su siguiente destino.

En la primera parte de este partido no se hicieron daño, para al arranque de la parte complementaria, Alfonso Acuña con tremendo zapatazo dentro del área meció las redes de los “refresqueros” al minuto 51; motivado por su tanto, Acuña se inspiró en su segundo con una de esas anotaciones que no se olvidan jamás y tras recibir de espaldas la pelota, sin pensarlo la levantó para aventarse una “chilena” que pegó en al travesaño y cayó dentro de la meta de su rival al minuto 55.

El 2-0 parecía dejar fuera de combate al Coca Cola pero fue lo contrario, José González al minuto 73 se encargó de poner el 2-1 que los acercó y tras una intensa búsqueda, Edgar Román al 85 hizo el 2-2 con que esta batalla se terminó. En la tanda de tiros penales, Fermín Real fue el encargado de anotar desde los 11 pasos el tanto que los mandó a la siguiente fase.

DEPORTIVO WAIKIKI CUMPLE PRONÓSTICOS

Por su parte, Waikiki en esta ronda sacó a relucir su experiencia para ganarle a Jaguares con maracdor de 4-2; Jesús Morales abrió la cuenta para los “restauranteros”, pero los “felinos” lograron sorprender con el 1-1 que hizo al minuto 17 Germán Figueroa, la reacción del Waikiki no tardó en llegar y al 28, Jaime Pacheco hizo el 2-1.

En el arranque del segundo tiempo José Flores convirtió el 3-1 al minuto 62, pero Jaguares se negaba a morir y al 73, Eder Cayetano hizo el 3-2 que los metía en la pelea, pero al 85 de tiempo corrido los “restauranteros” pusieron tierra de por medio con el 4-2 que los manda a los cuartos de final.