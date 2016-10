Acordar paz con narcos, plantea arzobispo Garfias

Monseñor Carlos Garfias dijo que en Guerrero, es necesario establecer un diálogo con los criminales para poder lograr la pacificación del estado

Acapulco, Gro., Octubre 3.- El arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos planteó establecer un acuerdo de paz en Guerrero con los narcotraficantes, como el que se firmó en Colombia entre el gobierno de ese país y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En conferencia de prensa, Monseñor Garfias Merlos sostuvo que en el caso colombiano los elementos claves fueron “el diálogo, las víctimas, el perdón y la justicia transicional”, los cuales deben aplicarse en este estado de Guerrero, ya que reiteró que “si no aprendemos de una vez por todas a dialogar” con todos los sectores de la sociedad, incluso los criminales, no se alcanzará la exigencia de paz.

Garfias Merlos afirmó que el objetivo de este proceso es que podamos mirarnos como hermanos y “encontrar la verdad de las víctimas y de los que ejercen violencia”.

En este sentido, aseguró que las miles de víctimas “nos enseñan” que la causa estructural de la violencia es la pérdida de la dignidad humana, lo que muestra una sociedad deshumanizada.

El pasado 26 de septiembre del acuerdo histórico de paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC, para terminar la confrontación armada de 52 años.

Por otra parte, el arzobispo dijo que los resultados que está dando la estrategia de seguridad aplicada por los gobiernos federal y estatal “desgraciadamente, no siempre van acorde a lo que la población está experimentando”, ya que aseguró que a pesar de que los delitos disminuyen, continúan registrándose.

No obstante, matizó el hecho de que bajaran los homicidios más del 30 por ciento en este mes, es un resultado importante y valioso para restablecer la paz en el estado.

Ante ello, llamó a fortalecer los dispositivos y estrategias “para seguir avanzando en los resultados y sobre todo que se pueda ir teniendo ya la experiencia en sí, la percepción real en la población de que se va mejorando”.