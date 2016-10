Nadie acusa al PRD, son los hechos los que hablan por ellos: Parcero

Nadie acusa al PRD son los hechos de la historia los que hablan por ellos. Que asuman con honor sus errores políticos y respondan por ellos. Se los he expresado una u otra vez”, asi lo aseguró el presidente del PRI Guerrero, José Parcero López, al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de Celestino Cesáreo Guzmán.

Ahora se los dice y con todo respeto –dijo Parcero López---, hago las citas, el investigador y maestro de la UNAM, José Carlos Luque Brazan, experto en estudios de investigación en ciencias sociales y autor de libros y artículos sobre: “Dibujar las fronteras de la politica”; autor de publicaciones sobre: Ciudadanía, Migración, Democracia, Estado y Neoliberalismo; su tesis de Maestria en ciencias sociales sobre: “Asociaciones de políticos peruanos en Chile”. Autor de: “La producción de las diferencias multiculturales, migraciones, reconocimiento y tolerancia”; “Votar a la distancia”, “Extensión de los derechos de los migrantes”; seguramente amigo de mi amigo el también Dr. Francisco Guerrero, ex consejero del IFE. Ahora en la OEA y experto en voto en el exterior.

Bueno, explicó el presidente del PRI Guerrero, pues este reconocido investigador José Carlos Luque Brazan, en un panel llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), les expresaría a los PERREDISTAS en el tema Ayotzinapa: “por la crisis de la izquierda y por sus errores históricos” --rectificó y dijo por los “horrores históricos”--, “llevan una carga pesada con la que tendrán que cargar y que ya les cobró factura”. “No soy pitoniso , para ver si podrán superarla, pero el hecho es que la van a tener que tratar, ya les cobró factura”.

Y continuó el panelista de la UNAM: “estuve investigando datos en América Latina sobre un hecho similar y no encontré donde un alcalde Latino proveniente de un partido de izquierda estuviera involucrado en la desaparición de personas”. Y les expresó: “EL PRD fue más fuerte cuando sus principios y valores sintonizaban con la ciudadanía”, relató José Parcero.

El dirigente estatal priista señaló: “Te sugiero amigo Cesáreo que limpien su partido como nosotros lo estamos haciendo pese a resistencias internas. Demos ejemplo a la sociedad de que verdaderamente queremos cambiar. El PRI se diseña para ser siempre útil a la Sociedad y a su Gobierno. Al que acompaña y sugiere”.

“Y también te expreso que estamos formados como un Partido abierto a la Sociedad capaz de discutir los futuros del estado del Guerrero que queremos y del Pais. Hemos dado muestras de ello”.

Indicó Parcero López que “están los espacios que la ley nos abre para dirimir y debatir: Las cámaras y los debates públicos; los foros que la ley de planeación nos permite; los que el Plan Estatal nos abre también. Esperemos a que nuestro Gobernador conforme a la ley rinda su informe y después hagamos la discusión que la ley nos permite”.

El líder estatal priista destacó que el PRD esta representado en las cámaras. Y pediremos a la secretaría de Planeación del estado organice un foro para discutir los temas que la sociedad demanda y debemos retroalimentar; pero también decirle a la sociedad que estamos abiertos y que ganamos una elección limpia al PRD.

Parcero destacó que: “Nuestro Gobernador se legítima todos los días, esté cerca del pueblo y recorre incansablemente esta tierra guerrerense, para llevar respuestas y escuchar de viva voz a la gente. Esta es la mejor consulta. Y no el protagonismo que el PRD y tú con el Jaguar pretenden para llevar agua a su molino, por cierto sin aspas y sin uñas. Ponte las pilas Cesáreo y no digas que lo de Ayotzinapa no es asunto municipal y estatal, sino de Estado”.

Pidió el presidente del PRI Guerrero a los perredistas que asuman la Historia como se los dice el experto José Carlos Luque Brazan. Porque esto no termina habrá más culpables y grandes. Y si, yo como líder priista le expreso a la sociedad a la que nos debemos nuestra responsabilidad para gobernar y luchar por los derechos humanos plenos, por su integridad física y patrimonial y lucharemos incansablemente por perseguir el crimen,

el organizado y las bandas criminales que nos roban la vida y el espacio público. Los llevaremos hasta los jueces para que sean juzgados y condenados.

Este asunto de los criminales es asunto también de las ciencias sociales pero también del estado de derecho, la justicia. Y las politicas publicas, los programas sociales y la calidad de vida. En ese camino está Hector Astudillo,a y sus 5 ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, sobre todo el de un “Estado de Leyes y Orden” y el de un “Guerrero próspero”, subrayó Parcero López.

Y finalmente el líder estatal priista asentó: “hago un recocimiento a algunos políticos de izquierda que fueron mis compañeros de Cámara: Rolando Cordera, Arnaldo Cordoba, Edmundo Jardón, Arnoldo Martinez Verdugo, Encarnacion Pérez Gaitán, Valentin Campa, etc. Todos ellos ilustres, lúcidos y ejemplares”.

Estos foros los organizó la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo dirigente, José Hilario Ruiz Estrada, presidió aquí el evento de este jueves en la sede fue del Centro de Actualización Múltiple-Acapulco.

Ruiz Estrada destacó que el SNTE propuso la realización de los foros regionales para que la visión de todos los docentes de Guerrero, a base de su experiencia, sea tomada en cuenta en el nuevo Modelo Educativo 2016.

En este foro agradeció la participación de los docentes de la región Acapulco-Coyuca de Benítez, pero destacó que en los otros realizados simultáneamente en las demás regiones del estado se registró una gran afluencia de trabajadores de la educación.

Resaltó que el SNTE busca recabar información que la Sección 14 retomará y hará llegar al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE que, a su vez, presentará ante la Secretaría de Educación Pública para contribuir a mejorar la calidad de la educación en el estado y el país.