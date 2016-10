CAPAMI da prioridad a usuarios cumplidos en cuanto a servicios

Iguala, Gro., Octubre 3.- Luego de afirmar que la prioridad en los servicios se centra hacia quienes pagan sus impuestos, el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Iguala (CAPAMI), Ulises Pérez Calvo admitió que el principal problema que existe en CAPAMI es la propia paramunicipal, porque la red del drenaje y del agua potable está colapsada.

En entrevista, Pérez Calvo dijo que el servicio que presta CAPAMI va en ese sentido, de atender primero a los que sí pagan y en segundo lugar al resto de la población, “porque nosotros checamos en el sistema quién hace el reporte y si es una persona que no cumple, que tiene adeudos, que no ha pagado en 5 o 6 meses efectivamente no se le atiende. Damos prioridad al contribuyente que es puntual”.

- ¿Es una política del gobierno no atender al que no contribuye?

-No, no es ninguna política, es algo que debe hacer con sensatez. A quien le das prioridad es la gente que sí paga.

- ¿A los que no pagan?

-Que nos esperen La prioridad se establece en dos sentidos: la primera prioridad al que sí está cumpliendo y segunda al que nos debe, en ese sentido lo quiero dejar. Si hay prioridad en todo, porque todo mundo merece el servicio, pero a quien le doy prioridad a quien sí está pagando. Yo no niego, todo mundo merece el servicio y para eso estamos, para brindar el servicio.

¿De las afectaciones de la colonia Insurgentes?

-Se le dio el ordenamiento al director operativo que tapara inmediatamente, eso está reparado. Tiene un mes y no ha tapado el concreto y se le da nuevamente la instrucción si pudiera ser por esta vía al director operativo, Ezequiel Aguirre para que tape inmediatamente esas afectaciones.

- ¿Se debe a la infuncionalidad del área operativa?

-Espero que no sea eso, espero que sea porque está muy cargado de chamba. Pero debe haber prioridad y esa vía la necesitamos porque circula mucha gente por ese lugar.

¿Qué hace el director si no funciona la operatividad?

-Se pasa el reporte a quien corresponde o pedirle que rescinda de su contrato, si no está funcionando…. Mira hay trabajadores que se apegan mucho a su sindicato y yo tengo que hablar con el sindicato, pedirles que lejos de protejger al trabajador por no trabajar, que lo incentiven para que trabaje, lo cual para mí de manera personal, está mal hecho.

- ¿El obstáculo en CAPAMI radica en el burocratismo?

-Una vez lo dije. El problema de CAPAMI es la propia CAPAMI, además de los problemas que tenemos al exterior, que son muchos por las redes del drenaje y agua colapsados. Y en eso, estamos metidos.