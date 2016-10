Cultura Ambulante

A pesar de que ya estoy por concluir con la licenciatura en artes, aún me cuesta trabajo saber qué es realmente arte, incluso definir la propia palabra es complicado. Según la Real Academia Española de la Lengua la palabra Arte es una “Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, la capacidad, habilidad para hacer algo y el conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo.” Pero esta concepción de arte es corta comparada con la gran cantidad de obra dentro de su mundo.

Hablemos un poco de las obras de arte que escapan a este concepto, por ejemplo, la obra más famosa de Damien Hirst titulada: “La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo”. La descripción de la pieza no es más allá de lo que es: un tiburón de cuatro metros suspendido en un tanque lleno de formol, ya, listo, si bien es sorprendente no puede ser arte o al menos si seguimos al pie de la letra lo que dice la RAE. La obra no la hizo él, pagó a personas que le hicieran ese trabajo, el tiburón fue un ser vivo y no una escultura hecha de algún material, no requirió de alguna habilidad sorprendentemente especial pero aun así es considerada una de las obras de arte más importantes del arte contemporáneo y fue comprada en 9,5 millones de euros por el estadounidense Steve Cohen. ¿Cómo una pieza que ni siquiera hizo el artista puede ser considerada como obra de arte?

No lo sé, mis queridos lectores, podría citar una cuantiosa cantidad de autores justificando las hazañas del arte contemporáneo pero aun así yo sé que no estarían convencidos. Debemos entender que existe El Arte y El Mercado del Arte, El Arte es la pieza artística y El Mercado del Arte es quien dice qué de esas piezas es realmente Arte. Así que para que se pueda tener éxito dentro de ese mercado el artista tiene que seguir las corrientes dictadas por los consumidores. Hay obras que se burlan de ello como: Merde d’artiste o Mierda de artista, que fue una pieza hecha por Piero Manzoni, artista francés integrante del movimiento Nuevo Realismo. La pieza se burlaba del mercado del arte diciendo que se podía vender todo hasta el mismo excremento enlatado. Aún se sigue sin saber si realmente tenía dicho contenido, pero lo importante no es el contenido sino la acción, y es lo que lo hace arte.

El arte es el reflejo del contexto social e histórico donde se encuentre el artista. Un ejemplo de ello es que muchos movimientos nacieron a partir de la primera y segunda guerra mundial el arte abstracto de los movimientos Die Brücke y Der Blaue Reiter, con el psicoanálisis los Surrealistas, con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial el Romanticismo, con la caída de la Inquisición y la fuerza de la Iglesia el Renacimiento y así podría seguir. En la época contemporánea es la globalización, el avance tecnológico y el mismo arte y los artistas intentan responder a eso experimentando con nuevos medios para poder expresarse.

El arte es muy difícil de conceptualizar porque precede a toda acción humana con la intención de ser arte, cada quién tiene su propio concepto y cada quién decide qué cosa es arte y que no. El Marcado del Arte solamente marca tendencias pero no tiene poder de decisión acerca de qué es arte. Lo importante, mis queridos lectores, es ver, investigar, observar, ir a museos, leer artículos, en conclusión infórmate, para que formes tu propio concepto de qué es el arte y no dejarte llevar por las tendencias que están estableciendo el monopolio del arte.

Fhercho.meza@gmail.com