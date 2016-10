Institucionalizará rector Saldaña participación de UAGro en FILA

Luego de destacar que la Feria Internacional del Libro Acapulco 2016 que inició el pasado 25 de septiembre y concluyó el sábado 1 de octubre ha tenido un desarrollo impresionante en cuanto a la calidad de los eventos y su esquema organizativo, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, anunció su decisión de institucionalizar la participación de la Máxima Casa de Estudios de la entidad en su organización año con año.

Dijo que en breve lo planteará ante el Honorable Consejo Universitario de la UAGro a fin de que se oficialice, luego del éxito obtenido en esta cuarta edición de la FILA 2016 que en algunos eventos rompió récord de asistencia.

“Esa es la idea, esto parte de aquí hacia adelante, la Universidad va a estar de manera permanente impulsando esta actividad, es algo que nos faltaba, nos compenetramos con el municipio y salió algo extraordinario, como pocas veces se había visto algo así”, expresó Saldaña Almazán.

El rector declaró lo anterior luego de asistir la noche de este viernes como comentarista a la presentación del libro El Closet de Cristal del escritor Braulio Peralta, donde compartió el escenario con el autor, el subsecretario de Cultura estatal, Mauricio Leyva; el director de la FILA 2016, Julio Moguel y moderados por el periodista Misael Habana de los Santos.

La presentación de este libro, que aborda parte de la vida privada del escritor Carlos Monsiváis, atrajo a una concurrencia que abarrotó el escenario principal de la Feria Internacional del Libro en el Museo Histórico Fuerte de San Diego, lo cual motivó al dirigente universitario a refrendar el compromiso de la UAGro de impulsar este tipo de eventos.

Por primera vez en su corta trayectoria, la FILA es organizada de manera conjunta con el gobierno municipal de Acapulco, la UAGro y el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura, con la colaboración de la Secretaría de Cultura federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La jornada de este viernes incluyó otras presentaciones exitosas como la del libro Aunque Perdamos la Vida de David Espino; Such is Life the Tropics, Vida en Acapulco, de Manú Dornbierer; La Mariscala, de Guadalupe Loaeza y Verónica González Laporte, así como la premiación del concurso de fotografía Tu Imagen por la Paz, organizado por el Colectivo Arteria Guerrerense y en la parte artística un festival de danza a cargo del ballet folclórico Malintzin de la UAGro.

Este sábado cierra de manera espectacular con la presentación de los libros Mentira Histórica.

Estado de Impunidad, Impunidad de Estado, de Temoris Grecko; Contribución Afro y Afromestiza a la Ia Independencia de México de Ricardo Infante Padilla; Sabines, Apuntes Biográficos, de Ricardo Infante Padilla; la Ambición de Ser: Claves para Entender el Cómo y el Porqué de la Vida, de Mauricio Carrera.

La Revolución de Morelos y el Congreso de Chilpancingo, de Tomás Tenorio Galindo; Tario, Obras Completas Volumen II, de Alejandro Toledo, entre otros.

Este sábado se llevó a cabo la ceremonia de clausura, donde se presentará el grupo Malena y sus sones cubanos, alternando con Fórmula Habanera, pues hay que recordar que esta edición tuvo como invitada especial a la República de Cuba.