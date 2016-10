Ni respirar las dejaron

Rancho La Misión “B” no se detuvo ante nada y venció 53-1 a Cachorritas

Iguala, Gro., Octubre 3.- Rápidas, letales y con sed de triunfo fueron los mejores ingredientes para que el conjunto de Rancho La Misión “B” saliera a jugar con todo, ante unas Cachorritas que no lograron meter las manos en esta nueva contienda de la fecha 4 en la categoría Mini Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala y al final las cosas se quedaron plasmadas en un 53-1 que dejó en claro el dominio de La Misión en la duela.

Desde el comienzo del partido Rancho La Misión impuso condiciones en la cancha, mientras que las Cachorritas pese a tratar de poner su máximo esfuerzo para evitar ser sorprendidas no pudo evitar que el marcador subiera rápidamente en su contra con un 14-0.

La segunda llamada a la cancha parecía favorable para el conjunto “rosa”, pero todo se quedó en un sueño efímero del que despertaron rápidamente tras el agobio de su rival y al término del segundo episodio el marcador se detuvo en 30-1 que definía gran parte de este partido.

Para el tercer momento de la batalla la cuota de La Misión a la ofensiva bajó un poco, pero no fue suficiente para que se viera en peligro su triunfo y cuando finalizó este cuarto el marcador decía 38-1.

Para el último capítulo la ofensiva de Rancho La Misión logró finiquitar este partido con un 53-1 que las deja listas para afrontar su siguiente compromiso de la jornada 5.