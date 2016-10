Sigue siendo el rey

Campo Agrícola, campeón de Primera Fuerza; venció en la final 4-2 al Unión Iguala

Iguala, Gro., Octubre 3.- Un grupo de guerreros, dejando todo en cada jugada, con la experiencia necesaria y la madurez de sus juveniles que han crecido muy rápido y que no se achicaron; Campo Agrícola mostró contundencia y se llevó el título del Apertura 2016 de Primera Fuerza al ganar la final 4-2 al Unión Iguala.

Lo que se esperaba una final llena de emociones se resolvió en los primeros 45 minutos, cuando los “maiceros” dejaron el esférico en las redes de los “unionistas” que no se pudieron levantar ante el juego de conjunto que mostraron los “guindas”.

Los “caramelos” quisieron hacer su futbol por los costados, en donde los “maiceros” se plantaron a la perfección y estuvieron atentos a las llegadas de “Pibe” Gutiérrez que no tuvo espacios para disparar de larga distancia.

El primer gol del encuentro fue obra de Francisco “Chivero” Ortega que aprovechó un error defensivo y sólo definió para poner adelante a los “maiceros” que se adueñaron del esférico con un “Star” Moreno y “Quesos” Gatica que jalaron la marca por los costados y de ahí empezó el peligro y después el acapulqueño Moreno movió las redes de Darío García para el 2-0 ante un Unión Iguala que se perdió en todos los espacios.

El tercer gol de la noche fue una genialidad de “Quesos” Gatica que dejó sin oportunidad al arquero “unionista” y en el complemento los “maiceros” mostraron oficio tocando el esférico ante la desesperación de los “caramelos” que como pudieron empezaron a tocar la puerta de su rival y fue “Pibe” Gutiérrez de cabeza quien metió el 3-1 que le puso sabor a la final.

El encuentro estaba en un ir y venir sin mucho peligro en las porterías y fue cuando “Star” Moreno y Gatica tocaron el esférico para abrir la línea defensiva y en un contragolpe en donde Gatica metió un servicio raso apareció “Chivero” Ortega para marcar el 4-1 y apagar la esperanza de los “unionistas” que tuvieron una reacción con el segundo gol de Gutiérrez dejando los cartones 4-2 y así escuchar la ocarina de Francisco Chacón que fue quien sancionó la final del máximo circuito.

Al finalizar el encuentro, directivos de la Liga Amateur de Iguala e invitados especiales entregaron las medallas, trofeos y el dinero en efectivo a los tres primeros lugares de goleo y de las categorías de Reservas y Primera Fuerza.

PREMIACIÓN DE LUJO

Después de sudar la playera, dejar la garra dentro de la cancha, en un campeonato de mucho nivel tras la nueva regla de tres juveniles en el once inicial, en donde el crecimiento de muchos jóvenes fue notorio y la Liga Amateur de Iguala se lució una vez más con la premiación.

En esta ocasión se contó con el servicio arbitral de Francisco Chacón que salió acompañado por Joel Alonso, Alberto Villamil y Emmanuel Castrejón, quienes le dieron una gran fluidez al encuentro que vieron coronar por segunda ocasión al Campo Agrícola.

En lo que corresponde a las Reservas de Primera Fuerza, Nueva Alianza alzó por primera ocasión su primer título al vencer al San Juan, un plantel que fue armado para ser campeón, siendo el hombre del partido “Choro” Ávila que desde las semifinales entró en romance con las redes para meter a los “aliancistas” a la gran final y fue el quien anotó el gol que marcó la diferencia.

Autoridades municipales acompañaron al presidente de la Liga Amateur de Iguala, Crisóforo Tinoco para premiar a Erick Benítez de Tuxpan como el rey del gol que superó a Eduardo de la Cruz del San Juan y Jesús “Choro” Ávila, mientras que Tamarindos fue tercer lugar, San Juan segundo y el campeón de la división Nueva Alianza.

En la Primera Fuerza la premiación estuvo de lujo con una bolsa de cerca de 50 mil pesos, siendo el campeón Campo Agrícola, Unión Iguala subcampeón y Tuxpan tercer lugar, así como se premió a los goleadores, siendo el rey de la categoría, “Monstruo” Cruz de Tamarindos, superando a César Ocampo de Preventivos.

Cayó el telón del Apertura 2016, Nueva Alianza en Reservas de Primera Fuerza y Campo Agrícola como campeón; del San Juan y Unión Iguala hay que reconocerle su gran torneo que no pudieron terminar con la coronación.