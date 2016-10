Educando con Valores

“Educar para la paz no puede ser considerado un lujo. Se ha vuelto una necesidad”

Hicks, 1993

En nuestro contexto es imprescindible que quienes integran los colectivos escolares, así como las autoridades educativas, conozcan y reconozcan la gran necesidad de adoptar la educación para la paz como una característica de nuestra oferta educativa. Como antecedente de esta propuesta, se puede citar que hasta comienzos del siglo XX y, más concretamente, tras el desastre de la Primera Guerra Mundial, se inicia de manera formal con esfuerzos por fundamentar la Educación para la Paz desde un punto de vista pedagógico (Jares, 1999). Educar para la paz tiene razones de muy diversa índole: pedagógicas, sociales, políticas y ecológicas, y hasta legales. La educación para la paz que se propone de forma reciente está relacionada con la reestructuración de las injusticias, violencias, discriminaciones y exclusiones producidas por las estructuras y las formas institucionalizadas de relacionarnos a muchos niveles, que marginan a gran parte de la humanidad y benefician a unos (as) pocos (as). Educar para la paz es, sin duda, responsabilidad de todos y todas nosotros y nosotras. Lederach aporta que la educación para la paz “debe ayudar a las y los estudiantes a encontrar alternativas pacíficas para la transformación de los conflictos, facilitar las herramientas para que las nuevas generaciones encuentren sus propias posibilidades de actuar, y analizar cuáles son las formas más adecuadas de intervenir en los conflictos que les rodean”.

Dicho autor también afirma que “La violencia no es la única, ni la más eficaz, de las maneras de afrontar los conflictos, a pesar de que se presente como tal en nuestra sociedad e historia”. Dentro de los varios paradigmas o modelos desde los que se puede definir y comprender la Educación para la Paz, Jares propone el modelo crítico-conflictual-noviolento. Esta concepción de la Educación para la Paz se genera desde la Teoría Crítica de la Educación: realiza una crítica al concepto negativo de paz y se fomenta el positivo. De este cambio conceptual se consideran dos ideas relacionadas con la paz positiva: ya no será la paz ausencia de guerra, sí de violencia; y la violencia no sólo será entendida como directa, sino también estructural y cultural. Define la violencia directa como la causada por un actor y la estructural en la que no hay un actor que la provoque, sino que está edificada dentro de la estructura y se manifiesta como un poder desigual. Jares entiende la paz vinculada con el concepto de justicia social y desarrollo; también con los derechos humanos y la democracia, haciendo énfasis en que estos cuatro términos se requieren mutuamente y son necesarios para una comprensión de la paz en un sentido más amplio. El término de paz niega por tanto la violencia, no así los conflictos que forman parte de la vida. En este sentido, la educación para la paz supone no sólo la eliminación de aquellos aspectos negativos, sino también, la inclusión de todos aquellos elementos positivos que deseamos para la consecución de esta cultura de paz de la que venimos hablando. Jean Paul Lederach cita que el conflicto no es positivo ni negativo por sí solo, sino que está en función de la manera que lo regulemos, puede ser por medios pacíficos o violentos: lo considera como el núcleo principal de la educación para la paz y su resolución no violenta; y entra en juego el papel del aprendizaje en usar unas formas u otras: “tenemos que detallar, aprender y practicar unos métodos no de eliminar el conflicto sino de regularlo y encauzarlo hacia resultados productivos” (Lederach, 1985). La definición que propone Jares del conflicto es un tipo de situación en la que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, valores antagónicos o intereses distintos; señala también que hay que diferenciar el conflicto de un falso conflicto, ya que este último se origina por un problema de percepción o mala comunicación. Desde este enfoque la educación para la paz implicaría la paz positiva y la perspectiva creativa del conflicto, la utilización de métodos socioafectivos, no neutral, respecto a valores y orientada a la transformación de las estructuras violentas, hacia la acción y cambio social.

El papel del o la docente en esta propuesta es el de un (a) investigador (a) y analizador (a) de su propia práctica cotidiana, con el fin de mejorar su forma y metodología, y siempre comprometido (a) con los valores de paz. Es decir, tiene que ser coherente con su vida y su labor educativa. Educar para la paz exige un compromiso por parte del o la profesora, dentro y fuera del aula; de lo contrario, se arriesga a caer en el discurso sin fundamento. Cabe destacar que la educación para la paz en su práctica debe estar asentada en el juego y la risa y fomentar desde la infancia “la tolerancia de la diversidad”, dicho con palabras de A. De Saint Exupéry “si difiero de ti, en lugar de perjudicarte, te hago crecer”. La educación para la paz que deseamos debe, en palabras de Martínez Guzmán, “impulsar el reconocimiento de todos los seres humanos como un paso más allá de la tolerancia, el reconocimiento de cada individuo como interlocutor igualmente válido que uno mismo, independientemente de su raza, cultura, clase social o religión”. Son muchos, incontables, los ejemplos de lo mucho que se necesita hacer de la escuela un espacio de aceptación, de inclusión, de valoración; por ello, es imperativo reconocer la importancia y necesidad de educar para la paz en los tiempos actuales, -y debemos ser conscientes de que es una necesidad no sólo educativa, sino también sociocultural-, y actuar en consecuencia, si queremos acabar con el círculo de violencia que hemos institucionalizado en todos los ámbitos sociales: educación, política, cultura, relaciones interpersonales, etc. Y para ello, las y los educadoras (es) tenemos que hacer frente al reto de contribuir con nuestro esfuerzo y renovación pedagógica al paso de una cultura de la violencia, a una cultura de la paz. Es decir, contribuir de forma activa en lograr lo que propone Jarés “recuperar la paz desde los primeros años para el conjunto de las y los ciudadanas (os), vivir la paz para todas (os) como un proceso activo, dinámico y creativo que nos lleve a la construcción de una sociedad más justa, sin ningún tipo de exclusión social, libre y democrática”. Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.