Nuevamente, llegamos a nuestras preciadas páginas del rock con una banda originaria del Reino Unido, formada en el año 1975.

El encargado de formar esta banda fue Lemmy Kilmister, quien fue despedido de su anterior banda. Para comenzar su nueva aventura, Lemmy contrató a Doug Smith como mánager. El nombre que Lemmy eligió para su banda fue Motörhead inspirándose en una de las últimas canciones que escribió para su anterior banda. El nombre proviene de un uso informal de la palabra para referirse a NME los calificó como “la mejor peor banda del mundo”

Durante esos tiempos, algunos miembros se desalentaron y el primero en salir fue Wallis, por lo que su lugar fue tomado por Eddie Clarke. Al tiempo, también salió Fox y fue remplazado por Phil Taylor y con estos nuevos integrantes es como la historia de la música recuerda el gran poder de Motörhead.

Al tiempo, Lemmy logró contactar a un representante de Chiswick Records, con quien lograron concretar la oportunidad de grabar un sencillo, aunque en lugar de eso, la banda creó 11 pistas que no terminaron pero que gustaron lo suficiente como para que el estudio les diera más tiempo para que terminaran algunos de los temas, logrando finalmente tener un repertorio de 13 canciones completas. Estas canciones no fueron puestas en un disco en ese momento, pero la banda ya tenía temas bien grabados que podían utilizar para darse promoción.

Para noviembre de 1977, los londinenses utilizaron 8 de las 13 pistas que ya tenían para ponerlas en primer disco oficial, llamado de la misma manera que la banda. El lanzamiento sucedió y los británicos debutaron en la posición número 43 de las listas europeas.

La portada de este disco debut contó con la aparición de Snaggletooth, la famosa calavera que funge como mascota de la agrupación y que fuera creada por el artista Joe Petagno.

En su versión original, el disco tuvo una duración de 32:52 minutos, mientras que en su reedición se alargó a 52:14 minutos.

Para esas épocas, la banda ya comenzaba a hacer rendir, comercialmente hablando, su postura rebelde.

Haciéndose de un nombre poco a poco, Bronze Records se acercó para ofrecer un contrato bastante prometedor, por lo que la banda grabó su segundo material denominado Overkill, con el que lograrían escalar a la posición número 24, mejorando notablemente en comparación al álbum debut.

De este disco surgieron dos versiones, la original y la que incluyó temas que la banda grabó en la invitación que recibió de parte de BBC Radio meses antes del lanzamiento del álbum.

Para el tercer disco, la banda enfrentó algo de problemas al tener a su productor Jimmy Miller en una severa adicción a la heroína lo que provocaba constantes ausencias de éste en el estudio.

A pesar de eso, Motörhead logró crear un álbum lo bastante bueno como para lograr escalar hasta la posición número 12 de las listas británicas, superando así, las posiciones de los discos anteriores.

Durante aquellos tiempos, la agrupación no apareció demasiado en público, salvo en su presentación del Reading Festival, pero fuera de eso, Motörhead se dedicó a la creación de su álbum.

En el disco se incluyó el sencillo Bomber, canción que abanderó bastante bien a la producción y que lideró la consiguiente gira que fue muy característica por el bombardero que colgaba de los escenarios.

De esta forma, la banda terminó la década de los 70´s, y para comenzar los 80´s, se preparó el disco Ace of Spades, que sería la cuarta producción de los ingleses.

Este cuarto disco incluyó el sencillo homónimo, que sería el primer gran éxito que lograrían poner en circulación y que además es una de las canciones más emblemáticas de la agrupación.

Quizá el éxito del disco se debió a la evolución musical que la banda logró proyectar sobre su trabajo y que se denotaría en demasía en los siguientes discos.

La disquera decidió celebrar que el material se volvió Disco de Oro lanzando una edición especial en vinilo dorado y en la actualidad, esa edición especial se considera una reliquia para los coleccionistas y fanáticos de los Motörhead.

A principios del año 1982, Motörhead retornó al estudio de grabación para comenzar los trabajos necesarios para el quinto álbum, siendo publicado el 17 de abril de ese mismo año. El disco fue nombrado Iron Fist y mantuvo la misma línea exitosa de su antecesor.

Este disco es considerado como de los mejores trabajos publicados por la banda y en gran parte se debe a que fue el último que contó con la famosa formación Lemmy-Clarke-Taylor.

Los fotógrafos para el arte del disco fueron Alan Ballard, Martín Poole, Mick Stevenson y Steffan Chirazi.

La revista Rolling Stone calificó este material con 4 de 5 estrellas posibles, razón por la que se posicionó en el número 6 de las listas británicas.

Terminando la gira, Clarke decidió abandonar la agrupación, llegando en su lugar Brian Robertson, con quien decidirían internarse en el estudio de grabación para grabar Another Perfect Day que incluyó canciones como Back at the Funny Farm, Shine, I Got Mine y Marching off to War.

Este fue el último disco que la banda británica grabó con la disquera Bronze Records.

La era de Robertson con la agrupación no duró, primero porque solo firmó contrato por un solo disco, segundo porque tuvo grandes diferencias con el resto de los integrantes a causa de su vestimenta en los conciertos y negarse rotundamente a tocar los grandes clásicos de Motörhead. Esto hizo que las relaciones no crecieran lo suficiente para que se mantuviera por más tiempo. El último concierto de Robertson fue en Berlín el 11 de noviembre de 1983.

Con la salida del guitarrista, los británicos comenzaron a recibir un sinfín de casetes de guitarristas de varias partes del mundo que deseaban integrarse al proyecto y terminó quedándose no solo con un nuevo guitarrista, sino con dos. El primer guitarrista fue Phil Campbell, quien tocaba para Persian Risk y el segundo fue un totalmente desconocido llamado Würzel.

En cuanto a la disquera, Bronze Records no quedó conforme con la nueva alienación, pensando que el resultado de esas uniones acabaría en un disco que no estaría al nivel, por lo que la disquera tomó la decisión de lanzar un disco recopilatorio, esto sin haber consultado antes a los integrantes, causando molestia en Lemmy quien aprovechó el mal momento para demostrar su inconformidad con la promoción que Bronze le daba a la banda. Las relaciones se pusieron demasiado tensas, al grado que la disquera le prohibió la entrada a los estudios para que grabaran cualquier tipo de material, por lo que la agrupación decidió lanzar un gran número de conciertos, con la finalidad de mantenerse activos, suplir la falta de ingresos y darle una bofetada con guante blanco a los directivos.

Después de un tiempo, Lemmy liberó a Motörhead de Bronze Records y consiguió un nuevo contrato con GWR, con quienes se grabó el séptimo disco de estudio, titulado Orgasmatron.

La idea original era que el disco se llamara Ridin´ With the Driver, razón por la que el diseño del álbum fuera el tren que creó Joe Petagno y que con el cambió de nombre ya no hubo tiempo de cambiar.

Este disco fue vital para que Motörhead volviera a la senda del éxito, puesto que el antecesor no tuvo muy buenos números. Además, aquí se contuvieron algunos de los temas más duros de la historia de la banda, principalmente por los sencillos Orgasmatron y Deaf Forever.

Las grabaciones se llevaron a cabo en el Master Rock Studios de la ciudad de Londres en el Reino Unido, mientras que la producción e ingeniería corrió a cargo de Bill Laswell y Jason Corsaro.

Y es aquí donde dejaremos por hoy la historia de Motörhead para continuarla el próximo sábado en nuestra sección #LeyendasDelRock de Diario 21. ¡Hasta la próxima!