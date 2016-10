¡Felicidades, CNDH!

Una vez más lo lograron. La falta de un adecuado análisis de las consecuencias que tendrán sus recomendaciones y mandatos, aunado a “la gran innovación” del sistema penal acusatorio anunciado con bombo y platillo en junio de este año (sumamente garantista para los delincuentes) ¿Qué nos trae como resultado?





La respuesta es más que obvia: que el crimen organizado goce de impunidad, que le permite tener estos alcances, a sabiendas que sus delitos no serán castigados.





El pueblo de México tiene una apremiante exigencia, urge revisar sus procedimientos, urge acotar sus instrucciones y dejar claro que no puedes exigir arriesgar la vida de 15 soldados a las 3:45 de la mañana para brindarle atención a una persona (delincuente) que pudo haber sido atendida, quizá dentro de un cuartel. Quizá hay maneras, no, perdón… estoy seguro que hay maneras de hacer las cosas mejor. Con más equidad y empatía por los hombres y mujeres que velan por la seguridad de todos en este país.





Los elementos castrenses fueron acribillados, incinerados… cobardemente atacados por delincuentes, “presuntos” como le gusta llamarlos a la CNDH, con armamento de grueso calibre a las 4 de la mañana mientras custodiaban el traslado de un detenido. Un sujeto herido de bala que era transportado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana y momentos antes había agredido a los elementos del Ejército, al cual en cumplimiento a sus recomendaciones no deben tocar, uno al que deben resguardar hasta las últimas consecuencias… ¡UN CRIMINAL! Ojo…. Lo trasladaban al hospital después de que agredió a los soldados con intención de matarlos.





Badiraguato, ¿tenemos idea de a qué suena eso? Ordenarle a un reducido grupo de militares que atraviesen esas zonas es cosa sencilla ¿no? Vamos poniendo el contexto de las cosas. A los militares no se les permite disparar, hasta que sean atacados primero. O sea, ya que se muera un compañero… puedo reaccionar. No se les permite reaccionar con el mismo volumen de fuego porque no sería justo ¿verdad? Solo se les ordena salir a las calles y ponerse como blancos de feria, ¿cierto? Vamos hablando claro… los estamos mandando a la guerra sin ninguna garantía.





¿Para qué armamos a nuestro Ejército si no pueden usar las armas? Si hubiera sido al revés la CNDH estaría abriendo una investigación en este instante para pedir cabezas de mandos militares, en esta ocasión, ni un comunicado de solidaridad con las Fuerzas Armadas veo en cuenta de Twitter… Simplemente, no ha pasado nada.













Las vidas humanas no importan cuando se pierden en las filas de las Fuerzas Armadas, esa es la realidad. Nos importa y nos indigna a los que vivimos cercanos al Ejército, pero a las instituciones no les importa. Los políticos no legislan un marco jurídico acorde a las necesidades de seguridad en México y tal pareciera que la Comisión de Derechos Humanos apoya a los delincuentes y en consecuencia la fuerza del Estado se ve imposibilitada para actuar. México es un caos.





Desde esta columna de opinión, envío mis más sinceras condolencias a los familiares de estos héroes anónimos. Esos que anoche se despidieron de su familia y que ya no regresarán hoy a cenar.





Quiero enviar mi más dolido pésame a las madres que se sintieron orgullosas de sus hijos al verlos uniformados y que hoy recibirán una carta tratando de explicarles que algo salió mal.





Envío mis prontas resignaciones a los hijos que partieron a la escuela y que al llegar a casa tendrán la terrible noticia de que papá no va a regresar jamás.





Con el mismo coraje arengo a los miembros del Ejército Mexicano que hoy me leen. No bajen los brazos, no claudiquen. México cree en ustedes. Somos muchos los que lamentamos sus pérdidas. Somos muchos los que conocemos sus esfuerzos sobrehumanos y los valoramos.





Señor Salvador Cienfuegos Zepeda, General Secretario de la Defensa Nacional, sabemos que falta mucho por gestionar. Los buenos mexicanos apoyamos sus esfuerzos y pedimos que como hasta ahora siga velando por sus soldados, por todos y cada uno de ellos y ellas. Por cada elemento que confía en sus órdenes y que salen día y noche a cumplir cabalmente con su misión. Le reitero que no está usted solo, hay muchos jóvenes que respaldamos su actuar, la historia ha de juzgar pero el presente requiere carácter y temple, al mismo tiempo que paciencia y mano firme.





Desde esta columna, como ciudadano con un espacio para alzar la voz, condeno los actos bárbaros perpetrados por el crimen organizado en la que perdieron la vida 5 soldados. Demando a las instancias correspondientes garantías para los miembros del Ejército Mexicano, e invito a la sociedad en general a replantear su escala de valores. ¡Basta de inmortalizar narcocorridos, basta de querer sentirse “Aurelio Casillas”, basta de señalar y juzgar sin antes pensar y brindar propuestas!





Twitter: jorge_albarranR