Realizan operativo sorpresa en establecimientos comerciales

Iguala, Gro., Octubre 1.- Con la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y los elementos policiacos, el director de Reglamentos Licencias y Espectáculos del Ayuntamiento de Iguala, Jesús Chávez Castillo, llevó a cabo un operativo sorpresa en la calle de Altamirano para verificar el estado que guardan negocios de los diferentes giros comerciales.

En dicho operativo, Jesús Chávez Castillo no aplicó ninguna sanción a los negocios, sin embargo, llamó al cumplimiento de la documentación reglamentaria para poder operar la negociación respectiva. “Este viernes, estamos verificando todos los negocios de Altamirano porque queremos que todos cumplan con la reglamentación que establece la Ley”, dijo uno de los inspectores.

El personal de Reglamentos, Licencias y Espectáculos aseguró que los operativos que se hacen de manera coordinada han surgido por un acuerdo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en la cual se verifica documentación y el estado en que guarda cada negociación para poder realizar sus actividades de índole comercial.

Asimismo, dijo que los operativos de verificación en los negocios van a continuar para que todo el comercio establecido esté operando de manera regular, lo cual dará certeza y mayor confianza a los consumidores de Iguala.

“Hoy no aplicamos ninguna infracción, pero les informamos que si en un nuevo operativo no han cumplido con las observaciones que se les han señalado, se van a empezar a aplicar las sanciones conforme a lo que establece la Ley”, concluyó.