Será un duelo de reyes

Unión Iguala vs. Campo Agrícola, hoy gran final de 1a. Fuerza; ambos equipos han ganado los últimos títulos

Iguala, Gro., Octubre 1.- Unión Iguala y Campo Agrícola fueron los que abrieron el torneo de Apertura de Primera Fuerza y serán los responsables de bajar el telón este sábado cuando ambos equipos salten al patio central de la Unidad Deportiva de Iguala para disputar el título de la categoría reina del balompié local.

Los dos equipos tienen jugadores de experiencia y con la nueva regla de los juveniles abrió las puertas para que la sangre nueva de los igualtecos demuestre su gran talento que tienen en sus botines y la hora de la verdad ha llegado para ambos equipos que son los dos últimos campeones que ha dado el balompié tamarindero.

Unión Iguala que para este torneo recuperó a jugadores con los que fue bicampeón fue arropado de nueva cuenta, en donde Francisco “La Cala” Flores sacó jugó de la velocidad de los juveniles que se acoplaron al estilo de juego del máximo circuito, mientras que los “maiceros” que también llevan par de torneos trabajando con juveniles y que en este torneo demostraron que no les queda grande la categoría, están listo para dar el espectáculo al respetable que se dara cita esta noche.

En el partido inaugural de este Apertura, Unión Iguala le dio un baile al Campo Agrícola, pero ese fue el primer cotejo ahora la historia es diferentes porque se está jugando el título del torneo; los “maiceros” poco a poco se fueron metiendo en zona de calificación, mientras que los “caramelos” siempre estuvieron en lo más alto de la tabla de posiciones y ahora quieren consagrarse con estrellas y agrandar su gran historial.

Campo Agrícola tuvo que sufrir en serio en las semifinales y fueron los penales que llegaron a “muerte súbita” para que el juvenil Francisco “Chivero” Ortega se parara frente a la de gajos ante un gran número de seguidores, no se achicó hizo una finta y puso el balón en las redes para eliminar a los “laguneros” de Tuxpan, por eso los “maiceros” están de nueva cuenta en la final.

Los “unionistas” se presentan en la cancha tras dejar fuera a los chamacos de Cañeros que dejaron todo en la cancha, pero sus ganas no le alcanzaron para superar a un experimentado conjunto “unionista” que supo manejar los tiempos y la rotación de jugadores para estar en la gran final.

La cita es hoy sábado en punto de las 19:00 horas en el campo dos de la Uniad Deportiva de Iguala, no hay favoritos, la moneda está en el aire, ambos tendrán ausencias en su once titular, habrá nervios de los novatos y hasta de los experimentados que quieren dejar el sudor en la cancha y llevarse la gloria.