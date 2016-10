Pediatrucos... y algó más

* BENEFICIADOS -DON CHIMINO - BRONQUIOLITIS

BENEFICIADOS.- Todo mundo habla de la tragedia de Iguala hace 2 años. Cada quien le echa la culpa a quien o quienes, a su juicio, fueron los culpables. Hay un aspecto que no debemos de perder de vista: Cuando sucedieron los lamentables hechos, el PRD tenía todo controlado en Guerrero incluida la ciudad de Iguala, que había sido transformada, embellecida como pocas vece y el 26 de septiembre de 2014, por la tarde-noche, festejaba y aplaudía el segundo informe de quien en ese entonces era la presidenta del DIF municipal y sería la candidata por ese partido que, seguramente y por amplio margen, ganaría la elección y sería la primera presidenta municipal de nuestro municipio. Tenía todas las de ganar. Heladio Aguirre Rivero, el entonces gobernador de nuestro estado, estaba muy bien posicionado pues nunca dejó de tener amplias y estrechas migas con lo peor del priismo, llámese Rubén Figueroa, René Juárez Cisneros, Manuel Añorve y Héctor Vicario, no tenía una real oposición, pero, ese gran y doloroso pero que hizo que todo se viniera abajo y que lo que parecía miel sobre hojuelas para los gobernantes perredistas, se les derrumbara y se convirtiera en su peor pesadilla: la masacre de los muchachos de Ayotzinapa. Como no se ha esclarecido la verdad, se presta para hacer conjeturas y aunque suene a mayor crueldad, es probable que todo haya sido planeado para desprestigiar al PRD y arrebatarle el poder en Guerrero. Si así fue, les salió como carambola de tres bandas porque, el desprestigio del PRD no sólo fue en nuestro estado sino a nivel nacional, dicho partido perdió su fuerza, su credibilidad y más porque, debilitado, agónico, tuvo que ceder ante las presiones del gobierno federal para cumplir hasta el más mínimo capricho de quienes dicen que nos gobiernan. El PRD dejó de ser partido de oposición y se alió con el poder, ¿a cambio de qué? Alguna día se sabrá. Estados Unidos sabe lo que pasó hace 2 años en Iguala. Actualmente, los satélites que vigilan a todo el mundo, pueden identificar hasta una rata que se oculta bajo un grueso techo de cemento. Las cámaras tienen un poder de resolución y potencia que, tanto de día como de noche, nublado o no, todo se puede ver y desde luego, grabar. Claro que ellos saben todo, pero no lo dicen y no lo dirán, por lo menos en unos 20 ó 50 años. A los vecinos del Norte no les conviene que sepamos la verdad porque se puede desestabilizar nuestro país y se precipitaría un movimiento tal que se exigiría justicia y las actuales autoridades nacionales, que también saben mucho y ocultan la verdad, serían removidas de sus cargos, incluido Peña Nieto, llevados a juicio, castigados y quizá, habría un gobierno democrático donde el pueblo decida, defienda los intereses de México y evite el robo a que han sido sometidos los bienes de la nación. Estados Unidos y quienes nos gobiernan apuestan al olvido. No perdamos la memoria.

DON CHIMINO.- “Es una víbora muy venenosa, le dicen la coralío” Asina decía Porfirio Cadena, El Ojo de Vigrio, El Bandido de la Sierra del Huajuco, una radio novela que oyíamos casi pegados al radio hartísimas gentes en Iguala hace ya un chinguero de años (con perdón de Usté), mero en la tarde cuando la pasaban, áhi salía la tenebrosa y malosa Eustaquia García, conocida como Tacha, que junto con el homosetsual Toño de la Rosa con su voz amanerada y chillona, enamorado de Porfirio Cadena a quen llegó a odiar “tanto como lo ´bía amado” quesque porque lo humilló y lo ofendió, lo quisieron matar ambos dos, aflojando una llanta del carro onde iba el Porfirio que ni tan siquiera se petateó áhi. El mentado Ojo de Vidrio traiba su chaleco de malla, se sentía muy macho, tenía pegue con las muchachas, a todas las enamoraba el móndrigo, las chicalías, las maduronas y las sazonas, enclusive se metió con tres hermanas: Petra, María Eugenia y Eufrasia. Era garañón mero. Asegún, se quebró a balazos a los julanos que mataron a su padre de él cuando taba chicalío, se disfrazaba de anciano respetable con barbas y peluca postizas y siempre andaba tras él como perro de presa el mentado inspeptor Perdomo. Alejandro Ruiz era contador, era su hijo de Porfirio, le salió gallo y hasta tuvieron su serie de “Frente a Frente” porque se andaban peliando la misma vieja. Por eso dicen los decires “hijo de trigre, pintito” Otra radio novela que no nos perdíamos en aquellos tiempos era: “¡Kaaaaaaaaaliiiiiiiiimán! ¡El hombre increíble!, “Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados” Con su turbante, su capa, sus ojos azules, hacía sus “actus mortis”, su “viaje astral” o desdoblamiento, dejaba su cuerpo y salía volando su mente a otros lugares, sabía todo lo tocante a la defensa personal, su compañero era “El Pequeño Solín” y su rival, El Conde Bartok. Siempre decía: “serenidad y paciencia… mucha paciencia”. Los aptores eran tan buenos que uno se emocionaba, se reía y se quedaba uno picado esperando el prótsimo capítulo, nomás de oírlos uno imaginaba todo. También, no nos perdíamos “La tremenda Corte” con “Jooooosé Candelarioooo Tres Patines”, Nananina, Rudesindo, el Juez y el Secretario que salían con cada bobada que hasta risa le daba a uno. ¡Ay aquellos tiempos! No se me olvida que nomás tábamos esperando el sábado o el domingo en que salía el cuento de Memín Pingüin, el de Lágrimas y Risas y no faltaba que nuestros apases mercaran la de la Zorra y el Cuervo, las de Pato Donald onde salía Ciro Peraloca, el Rico Mac Pato que se echaba sus clavados en su bodega de hartísima lana y que, se ponía como loco con su mentada Primera Moneda, siempre se andaba cuidando de los mentados Chicos Malos, unos pinchis rateros que traiban hasta su antifaz de cacos pero que siempre les iba mal. Otras que mercábamos tambor eran la de Rolando Rabioso, Hermelinda Linda que, de bruja gorda, cachetona, clampeta, con un ojo blanco, con un granote en la punta de su narizota boluda, se convertía con sus menjurjes mágicos en una mujer chulísima, que la mera verdá hasta me ponía ñervudo nomás de mirarla, la dibujaban súper buenísima, con perdón de Usté. Tarzán, El Llanero Solitario, Supermán, Batman y Robin, Los Supersabios, Alma Grande “El Yaqui Justiciero”, Fantomas, Los Agachados, Chanoc con el viejito cabrón que se las sabía de todas todas: Tzekub, de cabello y bigote blancos, con su pipa en la boca, buenísimo para jugar de todo. Otro héure de fitción que duró poco jue Wama, “El Hijo de la Luna” que a luego tuvo su hijo Tawa, “El Hombre Gacela” con sus compañeros Etreuf, un gigante con cara de niño y Homcabagui que era un hombre-caballo-águila, que se miraba que volaba bien chingón. ¡Ah que buenos ratos se la pasaba uno leyendo esas revistas! Había otras como Santo el Enmascarado de Plata y más antes, El Charrito de Oro. Cuando no alcanzaba la feria pa mercarlas, costaban un peso, iba uno al mercado y cercas de las fondas, se las alquilaban a uno por cinco y diez centavos. Ora los chavos de ora son medios güevones, ya no leen ni eso y menos que se pongan a jugar a las canicas, al trompo, al yoyo, al balero o las matatenas, Serpientes y Escaleras, La Lotería y menos a las alcanzadas, brincar la cuerda, jugar al al espejo, al “avión” o al Bote para gritar: “Salvación para mi y para todos mis amigos” cuando se lo robe a quien le tocara ir por el cuando lo aventábamos por allá lejos. Hasta sospiro nomás de recordar, ora, los mocosos se la pasan en su video juego, chatiando con su celular, metido en su table y uno que otro pegado a la televisión, embobados. Ni modos pues, qué le vamos a hacer, es la mordernidá, por eso, aquí le paro, voy a ver mi Watsap que ya tengo 178 mensajes sin leer y ya me tan avisando que me etiquetaron en unas fotos que subió al Feis el pinchi de mi compa Chón que me tomó fotos bailando con una peluca de vieja que se anduvieron rolando mis compañeros de la secundaria cuando ya tráibamos unas copetonas entre pecho y espalda, apenas no tarda cuando nos juntamos. Ya me imagino, me van a garrar de su botana, voy a verlas, si me las sacó gachas el móndrigo Compa, yo subo unas que le tomé a él cuando se quedó dormido en la taza del guater con los chones bajados una vez que se puso jarras, se le medio botó la cuiria y quedó todo gomitado, ¡O verá!. Por eso digo, eran más mejor los otros tiempos que ora, ¿o no?

BRONQUIOLITIS AGUDA.- Hace unos 10 días entró el otoño y con ello bajó la temperatura. Con el cambio de clima llega el virus Sincitial respiratorio que es uno de los causantes de cuadros de bronquiolitis aguda en niños menores de 3 años. Los bronquiolos son más pequeños y delgados que los bronquios y ambos son la vía de conducción del aire hacia los alveolos de los pulmones en donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno por bióxido de carbono. La bronquiolitis, es decir, la inflamación de los bronquiolos, se comporta igual que un cuadro de asma con tres componentes básicos: inflamación, espasmo y muchas secreciones o flemas. Cuando un bronquiolo se inflama, la luz o sea el espacio por donde pasa el aire, se estrecha, además, cuando hay espasmo el músculo que rodea a los bronquiolos se contrae y eso hace que se cierre más. La presencia de flemas aumenta la obstrucción y entonces el niño presenta tos con silbido de pecho, como si tuviera “gatitos” por dentro. La tos es más frecuente por las noches y en la madrugada y más cuando se agita el niño. La bronquiolitis se presenta en menores de 3 años de edad, casi siempre inicia como un catarrito y en uno o 3 días, aproximadamente, se les aprieta su pechito y la tos se hace más intensa y constante. Puede haber dificultad para respirar. Su tratamiento se basa, precisamente, en medicamentos para desinflamar, para quitar el espasmo y generalmente un antibiótico para la infección bacteriana concomitante. Algunas personas siguen usando las nebulizaciones, que si bien pueden ser de utilidad no son la mejor solución, además, al usar nebulizadores, puede haber contaminación al preparar la solución que se nebulizará y también infecciones agregadas por contaminación de las mangueras. La mejor solución en caso de cuadros intensos o repetitivos, es el uso de medicamentos inhalados a través de un espaciador tipo Aerochámber, mismo que permite que el bebé inhale en sólo 30 segundos el medicamento correspondiente. Los calmantes de tos en la bronquiolitis, pueden ser contraproducentes.