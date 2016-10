* Festival cultural

¡Vaya! ¡Qué bueno! Otra vez tenemos en Iguala esta fiesta de la cultura que promete dejar huella por la gran diversidad de eventos que se han programado para realizarse del 27 de septiembre al 4 de octubre en nuestra ciudad.

Estoy de acuerdo. Me gusta que haya esta oportunidad para disfrutar del talento local y de los invitados.

Exposiciones, música, poesía, canto, teatro, danza, tradiciones, concursos, conferencias, talleres y desfiles, entre otras actividades, se están llevando a cabo ya y terminarán el día en que se conmemora la fundación de la ciudad que está dedicada al santo patrono: San Francisco de Asís.

No puede faltar, desde luego, como parte importante de la tradición, el desfile de los locos. Todo en el marco de este festival que este año cubre casi todas las manifestaciones del arte y la cultura que como igualtecos tenemos.

Repito: estoy de acuerdo y me gusta. Más cuando participan algunos amigos míos a quienes, desde luego estaré acompañando en sus participaciones.

Yovani Catalán, Temperamentum, Danzaré, Gonzalo Barrios, Felipe Galván, grupo de teatro Jano, Orquesta Yohuala y mi querido amigo Juan Sánchez Andraka que estará presentando su nuevo libro como parte de este festival de la cultura.

¡Qué bueno! Definitivamente hay que felicitar a los organizadores, o comité, que se ha echado esta responsabilidad a cuestas y desear que todo salga muy bien para que se sigan llevando a cabo y que la ciudadanía pueda alimentarse de todas estas muestras del talento regional. Lamento mucho no poder estar en todo, pero sé que disfrutaré el tiempo que pueda estar en algunos de ellos.

Sin embargo, además de esta fiesta cultural en honor a San Francisco de Asís y la fundación de nuestra ciudad, hay otros esfuerzos que vale la pena mencionar y que por estos días también se estarán llevando a cabo.

La escuela preparatoria 24 de Febrero, en el marco del 60 aniversario de su fundación, invita a la exposición pictórica de dos artistas igualtecos: Grecia Mena y Jesús Bravo. “Al conjuro de los sueños”, se llama esta muestra que se estará inaugurando hoy sábado 1° de octubre, a las 10:00 hrs., en las instalaciones de la misma escuela. Agradezco la invitación que la maestra Lupita Ayala me hizo para acompañarlos y recrear mis emociones en esta obra que estará expuesta durante una semana.

Además, también en el marco del 60 aniversario de la escuela, la maestra Lupita presentará la obra “Petición de mano”, de Antón Chejov, con la compañía teatral “Dionisos”, el miércoles 5 de octubre, a las 18:00 hrs., en el auditorio municipal.

Por último, para seguir en ritmo con esta algarabía por los eventos culturales en Iguala, el maestro Juan Delgado Álvarez, gran promotor cultural que recién se estableció en nuestro municipio, invita a todos los poetas que deseemos participar en un Encuentro de Poetas a realizarse el domingo 9 de octubre, a las once de la mañana, en el balneario “San Juan” de Ahuehuepan, Gro.

Esta comunidad, que es la última del municipio de Iguala, y colinda con el de Teloloapan, está a escasos quince minutos de la ciudad. Ahí, además de escuchar a los poetas que acepten la invitación, se podrá hacer uso de las albercas y pasar una tarde agradable con la frescura del agua y el verdor natural del campo.

Están todos invitados. Ya se han registrado poetas de Ayutla, de Chilapa, de Tixtla, de Taxco y, por supuesto, de Iguala. Pero, incluso, si sólo desean asistir para escuchar a los participantes, las puertas estarán abiertas para todo el público. Para participar, hay que registrarse a más tardar el viernes 7 de octubre, al teléfono 7335841428 y ahí mismo le daremos mayores informes.