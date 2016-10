Patrulla de papel

* Guerrero.- El tema “minas” acá se trata abajo de la superficie (obvio)

Hoy viernes, escribo otro apunte que busca ser comentado el soleado fin de semana que ya saca la cara, alguien me dice -¡pinche sábado! En la semana batalla uno para que los niños se despierten y los lleva uno a la escuela y los sábados los muy salvajes se levantan a las 7 de la mañana y comienzan a activarse dentro de la casa provocando que uno abra los ojos casi aterrado -yo sólo le respondo -¿quién te manda a tener hijos después de los 50’as?, como sea, en mi caso, la única batalla este día es localizar en la cama el escurridizo control remoto.

¿Cuáles son los temas a tratar en la semana que comienza dentro de 48 horas?. El lunes pasado estuvieron en el “Prinsses” los organizadores de la próxima (sic) convención bancaria, pero grande fue su sorpresa pues cuando esperaban ser recibidos por el Ejecutivo estatal éste no estaba ahí, bueno, ni siquiera participó en la reunión el secretario de Turismo estatal, dos simples burócratas del gobierno astullidico y un puñado de empresarios acapulqueños se apersonaron con los mineros y entre todos se acabaron el coffe/brake y la conversación. Ya en los pasillos uno de los visitantes comentó a un mesero que lo atendía -jmmm, esto fue una falta de tacto del gobierno estatal, fuimos a Nuevo León y el Bronco nos recibió, en Jalisco pasó lo mismo y acá, en Acapulco, nadie de ese nivel tuvo la atención de apersonarse -el mesero cuenta que se apresuró e hizo mutis ipso facto.

Haciendo un ejercicio de memoria nos encontramos que esa “Convención” fue la primera que apoyó a este destino turístico justo 15 días después de pasado el “Paulina” en fin, el tema se hará adulto en la semana.

¿Cuándo se distanciará el coordinador de asesores del gobierno de Acapulco? Esa es una pregunta que circula en todo los comederos políticos del puerto. Para quien lee esta allende las fronteras estatales, comento: -Alberto López Rosas, quien fuera hace casi diez años presidente municipal de Acapulco tiene adherido a su historia una aclaración pendiente con la Secretaría de Hacienda, ¡comprobar $48.8 millones que fueron mal aplicados!, entendemos que el coordinador de asesores del alcalde intentó que ese adeudo fuera pagado por el gobierno municipal actual, los regidores se dieron cuenta y respondieron con un ruidoso “nah naih”. Otro tema, luego de aquella escaramuza tuitera entre gobernador y senador (ambos de Guerrero) nos encontramos hoy con que el senador (Armando Ríos Piter) emplaza a Héctor Astudillo a hacer un ejercicio de análisis, Armando también involucra en su propuesta al secretario Osorio...cosa de ver cómo madura el tema.

Lo cierto es que a corto plazo las cosas se ven así, en el tema -minas de Guerrero- hay quien pretende escarbar (sic) en otros terrenos, ¿será que existen cosas que quieren ocultar a los empresarios mineros y por ello las desatenciones? Como sea, el cerro de jale de ese tema ya está creciendo. Ya en lo local (Acapulco) el prurito es más sabroso, por ejemplo -Alberto deja saber que “ni siquiera cobra salario por asesorar al alcalde, acá él punto es que López Rosas no es un simple asesor, él es coordinador de asesores y hasta podemos pensar que ahí existe un quehacer ilegal. Más, lo que sí abre las fauces de futurólogos es la “ruta crítica” del asunto Senado/PRD vs. Astudillo/candidato Osorio. Sólo concluimos...los jaguares cazan solos.

Último patrullaje.- Se comienza a poner interesante el trabajo en el Congreso de Guerrero, la mano anaranjada se ve desde lontananza, no deja de ser una izquierda aliancista.

Balazo al aire.- Notas pa’ un sábado prometedor

Greguerías.- Hay quien tiene la mecha larga...hay quien tiene la mecha corta; pero hay también quien... no tiene mecha.

Oximoron.- ¿Existirá en breve el “Acapulco I y el Acapulco II”?

Haiku.- Este fresco invierno en Acapulco.

Tu voz cálida arropará a la mía...