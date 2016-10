Punto de vista...

* El relevo priista

Cada uno de nosotros sólo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde: Sócrates.

La renovación del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se desarrollará antes de que termine el 2016 retrata una cosa: La unidad. Los priistas que estarán definiendo la designación de sus dirigentes están en esa coincidencia para no caer en es descrito y el divisionismo.

Hoy, el PRI se trazó la línea del candidato único. Las propuestas para sustituir a José Parcero López de la dirigencia estatal son cuatro: el jefe de la oficina del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, Alejandro Bravo Abarca; la integrante del grupo del ex gobernador René Juárez Cisneros, Alicia Elizabeth Zamora Villalva y los ex alcaldes de Chilpancingo y Acapulco Mario Moreno Arcos y Manuel Añorve Baños, respectivamente.

Las cuatro opciones le sirven al PRI porque todos van hacia un solo punto: la unidad, sin embargo, los que más posibilidades tienen para ser presidentes del PRI son dos: Alejandro Bravo Abarca y Manuel Añorve Baños, no porque los otros no sean buenos, sino porque más afinidad tienen a los grupos del poder.

La fotografía que presentan los priistas va en ese sentido, que lleva implícita la paridad de género con Alicia Elizabeth Zamora Villalva, cuyo nombre se menciona como prospecta para dejarla como secretaria general de dicho instituto político. Los priistas que saben cómo se manejan las piezas han concluido en ese análisis y como ahora existe un jefe máximo, que es el gobernador Héctor Astudillo Flores, será él quien tome las decisiones.

La señal priista está dada. Y los políticos con aspiraciones para las elecciones que vienen, saben que, en la designación de candidatos a los cargos de elección popular, no les bastará con ser amigos de los nuevos dirigentes priistas, sino también las relaciones políticas con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Lógicamente que para ello tienen que tener trabajo y estar vigentes en el ánimo de la gente. Y en la Zona Norte, hay personajes de trabajo y de una sola pieza política como los alcaldes Esteban Albarrán Mendoza, de Iguala; José Luis Ávila, de Huitzuco y Omar Jalil Flores Majul. El delegado regional de Gobierno, Ignacio Ocampo Zavaleta es otro más, que está vigente y está en el ánimo de la gente.

Si la suma de coincidencias de los priistas sigue en ese sentido. Seguramente van a lograr mucho, incluso, retener el gobierno en Guerrero, sin embargo, si hay más intereses personales que los de dicho partido político, pueden pasar muchas cosas, principalmente ahora que existe una sociedad más despierta y segura en la toma de decisiones.

Lo que sí queda claro, es de que la fotografía priista radica en la unidad y si se mantienen así, podrán ganar muchos espacios, incluso, recuperar los perdidos, pero si hay fallas de origen, porque uno que otro personaje se hizo compadre del gobernador para lograr sus fines, sí generaría complicaciones y eso no le conviene en lo más mínimo el PRI. En fin, es un simple punto de vista.