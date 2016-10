Al fin la paz

Con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, del rey Felipe de España y dignatarios de otros tantos países, menos Evo Morales de Bolivia, se firmó un acuerdo de paz, en Cartagena, entre el gobierno de Colombia, representado por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo guerrillero más numeroso y el EP, después de más de 52 años de enfrentamiento bélico.

En 1948 el asesinato del liberal Jorge Eliecer Gaitán generó un levantamiento popular, conocido como el Bogotazo, iniciando con ello una etapa conocida como “La violencia”. El gobierno aplastó la revuelta. Laureano Gómez, 1950, presidente conservador llevó una guerra contra sus contrincantes políticos, provocando el surgimiento de las guerrillas. Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe contra Gómez, buscó un acercamiento con los líderes inconformes. Los marxistas no aceptaron y continuó la lucha. 13 presidentes de Colombia los combatieron. Destaca en las filas guerrilleras el sacerdote Camilo Torres Restrepo, simpatizante de la Teoría de la Liberación.

Es una lucha por el poder entre conservadores y liberales, que posteriormente abrevan del marxismo, que en el transcurso del años se convierte en un coctel extremadamente explosivo: el Ejército, la Policía nacional, la Armada, Fuerzas Aéreas, el DAS y el DNI por parte del gobierno, apoyados por España, Estados Unidos, Israel y Reino Unido, por un lado; Las FARC, ELN, EPL, M19, apoyados por Rusia, Cuba, Venezuela y Ecuador por otro lado y un tercer ingrediente: Grupos paramilitares, el Cártel de Medellín, Cártel del Golfo, rastrojos, ERPA, oficina de Evingado y AUC patrocinados por terratenientes y el grupo conservador (los ricos). Todos los grupos representan a un núcleo de la sociedad y se llegó a un punto muerto en que nadie avanzaba, pero las muertes continuaban. Más de 220 mil muertos y millones de desplazados.

Juan Manuel Santos fue secretario de la Defensa en el gobierno anterior, de Álvaro Uribe Vélez y enfrentó a la guerrilla, tal vez se convenció de que nadie ganaría la guerra ya que al país le convenía la paz, de tal manera que promovió las reuniones en La Habana, Cuba, para llegar a los acuerdos que hoy se han firmado. El pueblo colombiano, en un plebiscito de aprobación decidirá este domingo 2 de octubre de 2016, si lo acepta o no.

El acuerdo deja muchas inconformidades entre la población civil que quiere justicia ciega. Con este acontecimiento se demostró que es posible la paz, la alternativa militar no es la solución. Importan más las víctimas que se puedan evitar; la sociedad no puede estancarse en el rencor; punto importante es la reinserción en la vida cotidiana que debe ser en un marco de dignidad; no se debe olvidar al campo ni al campesino; es una muy buena oportunidad para la participación política; la paz es un propósito que incluye a todos los colombianos. En este acontecimiento histórico el presidente Juan Manuel Santos, curiosamente cuenta con la férrea oposición de su antecesor Álvaro Uribe que pudo y no supo o no quiso llegar a acuerdos con las guerrillas.

La paz es un doloroso camino que va más allá del silencio de los fusiles y el derramamiento de sangre.