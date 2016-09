Ladys Porkys vence 3-2 al Deportivo Malvadas

Iguala, Gro., Septiembre 29.- La segunda fecha del tercer torneo femenil del balompié tamarindero se jugó con la primera gran sorpresa del campeonato, en donde el corazón y la garra de las chicas de Ladys Porkys hicieron la maldad al vencer 3-2 al Deportivo Malvadas, encuentro que se suspendió al minuto 65.

En esta segunda jornada las sobrinas de Jesús “Chucho” Flores dejaron ver su hambre y sus deseos de escribir su propia historia con goles y le dieron su bienvenida al once de Malvadas, en donde las jugadoras se vieron desencanchadas y cargaron con el descalabro de 3-2.

Por su parte, Internacional se presentó en este torneo ganando sus tres primeros puntos por default ante la ausencia de Real Coacoyula, las “rojas” tuvieron que esperar los 15 minutos que marca el reglamento en la tolerancia, pero estas no llegaron por los que Internacional ya sumó sus tres primeras unidades en este campeonato.

Mientras tanto, las “cremosas” de Arteaga siguen sumando puntos y en esta ocasión vencieron 3-0 a las chicas de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero; con el mismo marcador se impuso Corazón por Iguala al San Miguel, que en esta ocasión no pudo marcar ningún gol.

Las que se despacharon con la “cuchara grande” fueron las “muñecas” de Garabatos que le metió 9-0 a las Águilas de la UAGro, que no pudieron levantar el vuelo con gran tarde de Mariel Román que marcó cuatro tantos, dos de Rosa Moncayo, completando la cuenta Natali Rodríguez, Paola Pineda y Daniela Reyes.