Propone PRD reformar la Ley del Municipio Libre del Estado

Chilpancingo, Gro., Septiembre 28.- El diputado local Raymundo García Gutiérrez, del PRD, presentó una propuesta de reforma a la Ley del Municipio Libre del Estado para que en el caso de los ayuntamientos instituyentes -de nueva creación- se establezca que su temporalidad dure en tanto se realiza la nueva elección.

Es decir, que las autoridades que se designen al frente de los ayuntamientos de nueva creación, a través del Poder legislativo, tengan una vigencia equiparada a las que hayan sido electas constitucionalmente en los comicios próximos pasados.

Informó que actualmente la ley establece que las administraciones municipales de los municipios instituyentes durarán por un periodo de tres años, lo cual podría ocasionar un problema de descontrol en los procesos comiciales ordinarios.

Precisó que se trata de reformar el último capítulo, el 13 de la Ley del Municipio Libre del Estado, para que la elección de un ayuntamiento instituyente dure solamente el tiempo en que se lleva a cabo la próxima elección ordinaria.

Dijo que si se permaneciera, así como está, no podrá empatarse con la siguiente elección; por lo que se propone que la temporalidad pueda durar por días, semanas, o meses, pero no puede ser por los tres años.

García Gutiérrez recordó que en su momento presentó también una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre para exentar el número poblacional como requisito para la creación de un nuevo municipio.

Porque hay elementos más importantes, como es el caso de la distancia entre las poblaciones y las cabeceras municipales, y en consecuencia el servicio no es equitativo.

Actualmente, informó, se conoce de por lo menos cuatro propuestas para la creación de nuevos municipios, donde deben de ser consideradas varios elementos, como el caso de la reforma en torno a la cantidad de pobladores. Ambas propuestas fueron turnadas a las comisiones correspondientes, donde en el proceso de análisis se confía que puedan ser dictaminadas.