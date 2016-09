Trump, reflejo de lo que pasa en el mundo: Luna

Ciudad de México, Septiembre 28.- Tras el debate entre los candidatos a la presidencia de EU, Hillary Clinton y Donald Trump, Diego Luna considera que el candidato republicano “es un reflejo de lo que pasa en el mundo”.

El actor mexicano mencionó que “está muy preocupado” por la situación actual que se vive no sólo en Estados Unidos o en México, sino en todo el mundo.

"La existencia de Trump es un reflejo de algo que está pasando en el mundo, porque no es coincidencia cuando sucede algo como el Brexit, o cuando vemos una marcha como la que vimos el sábado pasado (contra los matrimonios igualitarios).

"Me preocupa que no vea marchas así por los niveles de corrupción. Me preocupa que esas voces tienen más eco y están saliendo de lugares donde creímos que nunca saldrían y eso sí me da miedo. Hay que hacer algo. Trump no es un caso aislado y todos tenemos un problema. Hay que involucrarse”.

Diego Luna estuvo presente en el Museo de Memoria y Tolerancia para hablar sobre la edición del libro Corrupcionario mexicano, cuyo prólogo escribió él. La editorial es de Grijalbo.

Es la primera vez que lo invitan a realizar un texto de este tipo y a sabiendas de que se quedaría plasmado para siempre, redactó unas 18 versiones hasta que envió la definitiva a Alejandro Legorreta, presidente de ‘Opciona’, organización de la sociedad civil mexicana que durante un año recopiló el material.

Corrupcionario mexicano es un compendio de 300 palabras asociadas al fenómeno de la corrupción. Son frases y términos que se escuchan de manera habitual y cuyo significado fue ilustrado por diversos caricaturistas.

Cuando Diego Luna se topó por primera vez con el texto, confesó: “me reí y me reí hasta que de pronto me empezó a dar acidez, me sentía muy incómodo conmigo. Es el espejo incómodo en el que nos hace tanta falta vernos”.

Para hallar la solución, mencionó que si la gente se debe reconocer como parte del problema y luego, hacer uso de la educación como la mejor herramienta de cambio.