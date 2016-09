Suman 14 clérigos asesinados en últimos años: Gobernación

Cd. de México, Sep. 28.- En años recientes han sido asesinados al menos 14 sacerdotes o ministros de culto, informó el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva.

Sostuvo que los homicidios son del fuero común (delincuencia) y no tienen como causa central la actividad de los clérigos.

No detalló el lapso en que han ocurrido las agresiones; los casos más recientes ocurrieron en Michoacán y Veracruz.

En cuanto a la discusión de grupos sociales en torno a los matrimonios de personas del mismo sexo, rechazó que Gobernación tenga una actuación tibia. Dijo que el procesamiento del tema, para atender las acusaciones de una y otra parte, está a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion (Conapred), no en Gobernación.

La Conferencia del Episcopado Mexicano ha hecho alusión a medio centenar de agresiones fatales.

Sin embargo, el funcionario dijo que son 14 , hechos que no tendrían motivos religiosos como origen.

“Lamentablemente lo que hay es esta descomposición en general en la sociedad y que ve en el dinero y en los bienes materiales algo intercambiable por la vida humana “, dijo.

En cuanto a la disuasión por la iniciativa de ley para llevar a rango constitucional las uniones igualitarias (presentada al Congreso por el Presidente Peña Nieto, el subsecretario aseveró que el proyecto está en pie “ni huérfano ni sin identidad”. Ahora corresponde al Legislativo su análisis y discusión.

Señaló que el gobierno federal mantiene abierto los canales de comunicación con los representantes de los grupos antagónicos, de ahí que “no haría falta una interlocución más”, dijo en referencia a la petición de los grupos opositores al matrimonio entre personas del mismo sexo, para reunirse con el Presidente Peña Nieto.

Ambos sectores, subrayó, han hecho cabildeo con las autoridades.

“Yo no le llamaría presión; nada que salga en este momento de lo común ante un tema polémico.Yo no me asustaría de ello y creo que el Poder Legislativo tiene la suficiente madurez “ para abordar el tema, expresó.

El fin de semana pasado , organizaciones en favor y en contra de la unión igualitaria se manifestaron en la capital del país.

No obstante, subrayó el subsecretario Roque, es una cuestión delicada que implica, para efectos religiosos, el tratamiento de un dogma como es el matrimonio religioso y, a su vez, para la comunidad lésbico-gay, un asunto de derechos .

El funcionario fue entrevistado esta mañana al término de la inauguración de un encuentro latinoamericano de responsables de los registros civiles.