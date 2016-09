No pasa nada...

Los "reales" perdieron su tercera final consecutiva; los "laguneros" no pueden dar el último paso en liguilla

Iguala, Gro., Septiembre 28.- Juegan muy bien, dejan todo en la cancha, son dueños del torneo regular, tienen a jugadores que se conocen y sienten la playera, pero el Real Sociedad de Segunda Fuerza y Tuxpan en la categoría reina del balompié tamarindero, se han convertido en los “ya merito”.

El pasado fin de semana una vez más estos dos equipos fueron parte de un espectáculo futbolero que llama y que lleva a la gente, a sus seguidores a las gradas con la ilusión de llegar más lejos, de tocar la gloria del futbol igualteco, pero no han podido dar el último paso para cambiar la historia.

El Real Sociedad Tepecoa el sábado por la noche jugó una final más, tercera consecutiva, pero no pudo hacer la chica y cayó con el Real Independencia que es su segunda final que llega y la ganan para tener dos estrellas en su palyera, mientras que los “blanquiazules” alargaron su sequía de coronarse.

En el Apertura 2015, Real Sociedad perdió la final con el Real Tamarindos; en el Clausura 2015-2016 también cayó en la final con Furia Iguala y el pasado fin de semana en penales perdió con el Real Independencia.

Por su parte, los “laguneros” de Tuxpan que torneo a torneo son protagonistas, que hasta en el torneo regular son dueños del liderato, pero no han podido dar ese anhelado paso que no sólo el equipo quiere, si no que la afición “lagunera” lo pide a gritos.

Una vez más los tuxpeños en donde los hermanos Mastache son los que cargan con mayor responsabilidad en los administrativo, no pudieron ver que su equipos se metiera a la gran final cuando ya sus afición se lo exige, además en este torneo su participación estaba en veremos, pero lograron calificar a la gran fiesta, ahora en “muerte súbita” desde el manchón blanco escribieron su historia de un club que siempre se queda en la orilla y esta fue la cuarta ocasión que se queda en semifinales.