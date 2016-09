Como siempre puntual, el amigo y reconocido colega Ernesto Carmona, director de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodista de la Federación Latinoamericana de Periodistas CIAP-FELAP, nos hace saber que son 13 los periodistas mexicanos asesinados en lo que va del año, 12 de ellos en nuestro país y uno más en Estados Unidos.

Este es su comunicado que titula: “Asesinan a dos periodistas en menos de tres días”:

“Otros dos comunicadores sociales asesinados esta semana en los estados de Puebla y Oaxaca, México, elevan a 13 el total de periodistas mexicanos ultimados en los casi 9 meses transcurridos del 2016, según el registro de la

CIAP-FELAP.

El balance de asesinados de CIAP-FELAP del año 2016 en América Latina asciende hasta hoy -salvo error u omisión- a 30 periodistas y trabajadores de prensa ultimados en 6 países de América Latina: 13 en México, 7 en Guatemala, 4 en Honduras, 4 en Brasil, 1 en El Salvador y 1 en Venezuela, según nuestros registros.

El registro de FAPERMEX, Club Primera Plana y FELAP-México documenta desde 1983 a la fecha 255 crímenes en contra de las libertades de Prensa y Expresión: 221 periodistas, 8 trabajadores de prensa, 15 familiares, 8 amigos de periodistas y 3 acompañantes.

Asesinatos de la semana

Aurelio Cabrera Campos, de 52 años, director del semanario policial El Gráfico de la Sierra, de la zona norte del estado Puebla, fue atacado a balazos la noche del miércoles 14 de septiembre, mientras viajaba en su vehículo por la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del paraje conocido como el Puente de Necaxa, municipio de Huachinango. Según información de prensa, desde una camioneta le dispararon en cinco ocasiones y falleció el día siguiente en el Hospital General de Huauchinango.

Agustín Pavía Pavía, de 34 años, colaborador de la radio comunitaria Tu-un Ñuu Savi, que se escucha en el estado Oaxaca, y candidato a diputado suplente en Huajuapan de León, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue asesinado con disparos de grueso calibre la noche del martes 13 de septiembre, cuando se encontraba llegando a su hogar, según informan medios locales mexicanos que citan a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, SSPO.

La víctima descendía de su vehículo cuando un desconocido le disparó a corta distancia provocándole heridas mortales. El ataque a quien también integra el comité municipal de Morena en la región Mixteca, ocurrió cerca de las 21:00 horas, en la colonia Santa Fe en Huajuapan.

Los 13 comunicadores mexicanos asesinados en 2016

Diversas organizaciones califican a México como un país “no libre” para ejercer el periodismo ni proteger los derechos humanos y otras actividades. La mala calificación del país se debe principalmente a los asesinatos a periodistas, dirigentes sindicales y ataques a diversos medios de comunicación, entre muchos otros.

• 14-09-2016: Aurelio Cabrera Campos, de 52 años, director del semanario policial El Gráfico de la Sierra, del estado Puebla • 13-09-2016: Agustín Pavía Pavía, de 34 años, colaborador de la radio comunitaria Tu-un Ñuu Savi, del estado Oaxaca • 20-07-2016: Pedro Tamayo Rosas, de 45 años, fue asesinado frente a su familia en Tierra Blanca, Veracruz, pese a tener “protección del Estado” • 26 de junio: Salvador Olmos García, de 31 años, locutor de la radio comunitaria Tu Un Ñuu Savi y reconocido activista en defensa de las comunidades mixtecas que luchan contra emprendimientos mineros y la preservación de los recursos naturales, fue asesinado por la policía municipal de Huajuapan de León, Oaxaca • 20 de junio: Zamira Esther Bautista, de 44 años, maestra que colaboraba como periodista independiente en medios locales como El Mercurio y La Verdad, fue asesinada por sicarios que le dispararon cuando se dirigía a su trabajo en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

• 13 de junio: Jacinto Hernández Torres, de 57 años, colaborador por décadas de La Estrella, la edición en español del diario The Fort Worth Star-Telegram, apareció muerto a balazos en Garland, Texas, mientras escribía una serie de historias sobre migración ilegal y trata de personas, según su hija Aline Torres • 19 de junio: Elidio Ramos Zárate, de 44 años, reportero del periódico ‘El Sur’ Diario independiente del Istmo, fue asesinado mientras cubría enfrentamientos sociales acaecidos en Nochixtlán, Oaxaca • 14 de mayo: Manuel Torres González, de 45 años, animador de la página web informativa Noticias MT, ex colaborador del diario local Noreste y ex corresponsal de la TV Azteca, fue asesinado cerca de su domicilio en Poza Rica, Veracruz • 25 de abril: Francisco Pacheco Beltrán, de 55 años, fue asesinado a tiros cuando llegaba a su hogar en el turístico Taxco, estado Guerrero, informaron las organizaciones gremiales FAPERMEX, Club de la Prensa y FELAP México.

• 20 de febrero: Moisés Dagdug Lutzow, de 65 años, dueño de la radiodifusora XHVX-FM, “La Grande de Tabasco”, 89.7 FM, y del canal cibernético www.canalTVX.com, fue asesinado en su domicilio en Villa Hermosa, estado de Tabasco • 8 de febrero: Anabel Flores Salazar, de 27 años, reportera de El Sol de Orizaba y El Buen Tono, secuestrada de madrugada en su hogar de Orizaba, Veracruz, apareció asesinada al día siguiente en el estado Puebla • 22 de enero: Reinel Martínez Cerqueda, de 43 años, periodista y locutor de diversos programas de la radio comunitaria El Manantial, fue asesinado en Santiago Laollaga, Oaxaca, un día después que su colega Marcos Hernández Bautista • 21 de enero: Marcos Hernández Bautista, de 38 años, corresponsal del diario Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, colaborador de varias emisoras de radio y regidor de Cultura en el ayuntamiento de Santiago Jamiltepec, municipio de San Andrés Huaxpaltepec, región Costa de Oaxaca”.

Así de grave y dantesco es la situación que enfrenta los periodistas mexicanos.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx