El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó unanueva campaña titulada ‘#IMAGINE a better future for all children’ o ‘#IMAGINA un mejor futuro para nuestros hijos’, para recalcar la importancia de proteger a los miles de niños que viven en zonas de guerra, enfermedades, hambruna, pobreza, falta de educación y más. Para enmarcar esta campaña realizaron un video con la famosa canción del ex Beatle John Lennon, ‘Imagine’, un clásico de la música y por supuesto un himno ‘Imagine’ en la voz de varias celebridades por la UNICEF

David Guetta, Yoko Ono, Katy Perry, Shakira y más se unieron a esta iniciativa para la nueva campaña que busca trabajar por los niños que sufren por las guerras

La finalidad de este video es buscar apoyos para la niñez que sufre alrededor del mundo.para aquellos que buscan la paz a nivel mundial.

La canción compuesta por Lennon y Yoko Ono en 1969 fue interpretada por diversos artistas como Shakira, Neymar, Idris Elba, Katy Perry, Priyanka Chopra, Will.i.am, incluso el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, partes de la grabación original de Lennon y hasta una participación desde la Estación Espacial Internacional.

El video estuvo a cargo del Dj francés David Getta y de Yoko Ono, quienes también incluyeron gente de todo el mundo que enviaron videos, un total de 140 personas de diferentes países se unieron a esta campaña, desde niños hasta jóvenes, profesionistas, deportistas,toda persona que busque un futuro mejor para los infantes un video realmente inspirador y conmovedor.

Al final el mensaje es simple ‘Un niño refugiado, un niño migrante, es un niño. Por todos los niños’.

Esta campaña se presentó en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde temas como los refugiados, la pobreza, la guerra, los migrantes y los niños fueron fundamentales en la agenda de varios líderes mundiales