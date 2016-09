Pretendía linchar a 4 presuntos asaltantes

Iguala, Gro., Septiembre 27.- Pobladores de la comunidad de Coacoyula capturan a cuatro sujetos que se metieron a robar a una miscelánea de la misma comunidad, pretendían lincharlos pero decidieron entregarlos a las autoridades.

Siendo las dos de la mañana de este domingo, al número de emergencias 066 fue reportado por el comisario del poblado de Coacoyula municipio de Iguala, que tenían retenidos a cuatro sujetos por el delito de robo, por lo que pedían su presencia porque los pobladores los pretendían linchar.

De inmediato arribo la Base de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS), quien al arribo fueron informados que momentos antes, varios sujetos se introdujeron a la miscelánea con razón social “Welcome Down Town” y habían agredido físicamente al propietario para robarle.

Los pobladores se dieron cuenta y se juntaron para capturarlos y hacer justicia por su propia mano, pero decidieron entregarlos a las autoridades para que fueran juzgados por sus delitos.

Lo detenidos responden a los nombres de José Garrido "N", de 23 años de edad; Ricardo Palacio "N", de 22 años; Tony Eduardo "N", de 19 años y Javier Norato "N", de 16 años de edad, quienes dijeron ser vecinos de la comunidad de Zacacoyuca, aunque no se pudo corroborar por no contar con credencial alguna.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para ser juzgados por los delitos de lesiones, allanamiento de morada y robo.