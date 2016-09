Volvieron a brillar

Joyería AG ligó su tercera victoria tras derrotar 28-26, 23-25 y 15-12 a la cuarteta de Alpura, en el Cemec

Iguala, Gro., Septiembre 27.- Luego de tres jornadas disputadas, el Torneo Infantil Mixto de Volibol “Roberto Serrano Mazón” en su categoría de Juvenil, tiene al conjunto de Joyería AG como uno de sus líderes, sus buenas actuaciones los han llevado a mantener el paso perfecto que reafirmó en su duelo dominical ante la cuarteta de Alpura, en esta misión las cosas no fueron fáciles, ya que debieron poner todo su empeño para finiquitar el partido con parciales de 28-26, 23-25 y 15-12.

En el primer periodo los “joyeros” intentaron meter en su ritmo a la cuarteta de Alpura, pero la reacción de estos no se hizo espera y comenzaron a meter presión en cada jugada que hilvanaban y cuando llegaron a la recta final de este episodio fue necesario que se definiera más allá de sus límites, en este lapso fue el conjunto de Joyería AG el que mantuvo la calma para finiquitarlo con un 28-26.

En el segundo momento del cotejo fue el conjunto de Alpura el que tomó la batuta, una serie de remates hicieron mella en su rival el cual intentó aguantar lo que le llegaba a sus brazos, pero un par de desatenciones fueron letales para los “joyeros”, ya que la cuarteta de los “lecheros” se impuso 25-23.

Para el final de esta reyerta al Joyería AG nada lo detuvo para llegar al victoria, la cual se finiquitó con un intenso 15-12 que fue peleado hasta el último punto.

En el resto de la jornada, Coyco terminó por sucumbir ante Pemex con marcadores de 21-25, 25-20 y 15-10; Volikasa no se guardó nada para derrotar a Pingüinos, los números de esta contienda se quedaron en 25-21, 22-25 y 15-9; en el último cotejo de la jornada, Titis hizo efectivos los pronósticos para derrotar a Pemex Kids con parciales de 25-19, 25-27 y 16-14.