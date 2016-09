El rey ha muerto

Nueva Alianza a la final; con 2 goles de Jesús Ávila se impone a Tamarindos en la vuelta de semifinales

Iguala, Gro., Septiembre 27.- Nueva Alianza se convirtió en uno de los finalistas del torneo de Reservas de Primera Fuerza al echar al campeón de la categoría en las semifinales, después de ganar 2-0 y dejar el global 2-1, en donde Tamarindos dejó vacante el título.

Un partido en donde ambos equipos echaron mano de sus juveniles que no son refuerzos y de elementos que la mayoría del torneo jugaron en esta categoría dieron un buen espectáculo, lo que se definió en la recta final del cotejo gracias a las dos anotaciones de “Choro” Ávila.

Tamarindos con el apoyo de “More” Alonso en el medio campo que se comió el ombligo del terreno de juego, buscó aumentar su ventaja que logró en el juego de ida de 1-0, pero en está ocasión se encontró con una defensiva muy ordenada de Nueva Alianza que aguantó los embates de los juveniles y que probaron suerte con disparos de larga distancia pero no lograron marcar.

En el segundo tiempo Nueva Alianza le apostó a todo con un “Choro” Ávila que se puso el overol, además los desbordes de “Chava” Moreno fueron un peligro para los aún campeones que fueron salvados en varias ocasiones por Mena.

Lo que pintaba para que todo quedara empatado a cero goles a pesar de las aproximaciones de los “aliancistas”, no fue así ya que vino un centro de Moreno por el costado izquierdo en donde Ávila con el pecho se llevó el balón quitándose la marca y ante la salida del arquero Mena, tocó por abajo para el 1-1 en el global.

Tamarindos a pesar de tener el balón en el medio campo no tuvo mucha profundidad, para que a cinco minutos del final, Jorge Díaz ganó un balón por aire para que Tenorio hiciera una jugada de fantasía para disparar, pero el balón rebotó en las piernas de un zaguero y como venía el esférico desde afuera del área Ávila sacó una raya que Mena nada pudo hacer para el 2-0 y dejar el global 2-1, con lo cual los “aliancistas” ya están en la final y van en busca de su segundo título en el futbol igualteco, ya que el primer campeonato lo consiguieron el torneo pasado en Cachorros.