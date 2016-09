Se castigará a culpables del caso de los "43": HAF

Iguala, Guerrero, Septiembre 26.- El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, señaló categórico que si las autoridades tienen los elementos suficientes para sancionar a ex funcionarios estatales y municipales implicados en el Caso Iguala-Ayotzinapa, su gobierno coadyuvará para que sean castigados y no haya impunidad.

Al cuestionarle sobre la exigencia de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, en el sentido de que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y otros ex funcionarios como el ex procurador Iñaky Blanco y los exalcaldes de Huitzuco y Taxco sean investigados y encarcelados por su responsabilidad en los hechos, Astudillo flores respondió que su gobierno siempre será coadyuvante para que se catigue a todos los culpables de estos lamentables hechos “siempre y cuando haya elementos”.

“En mi gobierno no se protegerá a nadie, quien sea responsable o culpable, tiene que ser castigado, no podemos permitir la impunidad, mi gopbierno siempre coadyuvará para que se sepa la verdad lo más pronto posible”, subrayó.

“Hay que recordar que hay una gran cantidad de personas en la cárcel por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y si hay todavía más personas que se les tenga que investigar, sancionar o procesar, yo estoy de acuerdo”, sostuvo el Ejecutivo estatal.

Al término de su gira de trabajo que realizó por los municipios de Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso en esta región Norte del estado, el gobernador dijo estar de acuerdo con la realización de un quinto peritaje que pretende hacer la Procuraduría General de la República (PGR), en el basurero de Cocula.

“El gobernador está de acuerdo en que se haga lo que se tenga que hacer, para que pronto se tenga alguna orientación o noticia de dónde están los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”, expresó.

Agregó que es urgente tener información de lo que pasó con los 43 jóvenes y de lo que se vivió en Iguala a dos años de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Asimismo dijo que espera que los videos solicitados por los normalistas y los padres de familia, los encuentren y reiteró su llamado a que las actividades encaminadas a conmemorar el segundo aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes alumnos de la normal de Ayotzinapa, las hagan de forma pacífica.

Insistió en que es importante que no se deje de hacer lo que se tenga que hacer para encontrar la verdadera y exacta realidad de lo que sucedió, por eso en todo lo que pueda colaborar el gobierno del estado de Guerrero, a través de sus instituciones, “lo haremos para saber qué pasó y en dónde están (los 43) fundamentalmente”.