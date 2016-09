Pésimo servicio del Seguro Popular en la Costa Chica, se quejan usuarios

Personas afiliadas al Seguro Popular dijeron que este servicio médico carece de calidad en la atención de los pacientes, que es un fraude, porque los enfermos o sus familiares se ven obligados a comprar las medicinas en farmacias convencionales y como son de escasos recursos económicos, muchos de ellos se agravan e incluso mueren.

La señora María Isabel Camacho Pérez, del municipio de San Marcos, aseguró que la clínica que se ubica en la colonia Emiliano Zapata de esa municipalidad no funciona y tuvo que pedir apoyo al doctor Francisco Vázquez, quien atiende en el hospital “Donato G. Alarcón” de Ciudad Renacimiento porque, dijo, “nosotros somos de escasos recursos y la verdad tuve que juntar por varios días para pagar mi pasaje a Acapulco, porque los doctores allá (en San Marcos) no nos atienden, y si te estás muriendo después de las tres de la tarde, te dejan a tu suerte porque, según, no te toca la cita”.

La misma mujer comentó que no es la única que sufre esa situación en San Marcos, sino que son cientos los afectados por el maltrato del servicio denominado Seguro Popular, quienes ya lo han denunciado a las autoridades del programa Prospera, donde sólo les dicen que notificarán al gobierno federal sobre esta situación.

Agregó que las cosas siguen igual, “además de que no nos atienden, nos obligan a comprar medicamento porque según ellos no les surten, algo que nos parece injusto, porque no tenemos dinero y muchas veces nos quedamos sin atendernos de las enfermedades”.

Leonor Diego Ávila, de Coyuca de Benítez, manifestó que ella padece hepatitis C, por lo que debe ser atendida en el hospital del sitio, pero que nunca hay médicos, ni medicinas. “A mí siempre me niegan el servicio, pese a que las instalaciones del nosocomio son nuevas; sin embargo, de nada vale eso, ya que hay poco personal, y luego tienen que atender a varias personas, por lo que prefiero viajar a Acapulco a que me vea el doctor Pancho Vázquez”, dijo.

Leonor Diego y María Isabel, urgieron tanto a las autoridades federales como a la Secretaría de Salud en Guerrero que encabeza Carlos de la Peña Pintos, a que revisen la situación en el Seguro Popular y manden personal capacitado a los hospitales de San Marcos y Coyuca de Benítez, ya que señalaron, cientos de derechohabientes sufren diariamente la pésima atención del personal de los mismos, quienes se olvidan de que los usuarios son en su gran mayoría de familias pobres.

Ambas mujeres fueron entrevistadas en una sala de espera del Hospital General “Donato G. Alarcón”, en esta ciudad.