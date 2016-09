Real Independencia conquista la corona

Real Sociedad Tepecoa, tres finales perdidas en Segunda Fuerza

Iguala, Gro., Septiembre 26.- La segunda estrella para la camiseta del Real Independencia ha llegado, durante 120 minutos de una gran batalla y después la tanda de penales fue lo que necesitó para vencer al Real Sociedad Tepecoa que le sigue costando ganar el título en esta categoría, cayendo por tercera ocasión.

La gran final tuvo un gran sabor y como en pocas ocasiones las cuatro anotaciones que se marcaron en los 90 minutos fueron desde el manchón blanco, un juego de mucha estrategia, con individualidades que marcaban diferencia pero al final todo se fue al alargue y terminó en el punto penal para ver coronarse al Real Independencia, que en ocho años ha conseguido dos títulos en la categoría intermedia del balompié tamarindero.

Durante los primeros 45 minutos ambos equipos tuvieron mucha intensidad, haciendo que el silbante Conrado Peralta estuviera atentó a las jugadas que fueron de mucha velocidad, ya que ambos planteles no se guardaron nada y mostraron un juego ofensivo, pero el invitado de honor no llegó en la primera parte.

Los goles empezaron a caer en jugadas individuales, en donde el silbante apoyado por sus asistentes Emmanuel Castrejón y Óscar Villarejo marcaron la pena máxima y el primero de los cuatro fue al minuto 53, en donde Dante Gómez venció a Pavel Ortiz para el 1-0 en favor del Real Sociedad Tepecoa, que con este tanto se plantó en el medio campo obligando a que los delanteros del Independencia se botaran por balones para facilitar el trabajo defensivo.

Independencia tuvo que sacrificar su línea defensiva para ir en busca del empate, el cual consiguió de penal siendo ejecutado por Sergio Saldaña que al minuto 72 movió las redes ante la estirada de Pavel Salgado; el juego se puso emocionante con jugadas de conjunto, para que al minuto 80, de nueva cuenta Saldaña metiera el penal para darle la vuelta al marcador 2-1 en favor del Independencia.

Los del Independencia ya cantaban el título, pero el “perro del naranjo” fiel a su estilo de entrar fuerte cuando ya se jugaba el tiempo de compensación, hizo que Villarejo marcara la pena máxima para que Dante Gómez cobrara raso para el 2-2 e irse al alargue de los tiempos extra.

En estos tiempos ambos equipos se cuidaron un poco, su futbol ofensivo se vio en jugadas de contragolpe con un Independencia más entero, que por momentos el Real Sociedad buscó las individualidades pero no pudieron concretar para irse a la tanda de penales.

Felipe Alcocer fue quien no pudo marcar, ya que su disparo fue detenido por el espigado arquero del Independencia Pavel Ortiz y así definir el título del Apertura 2016.

Al culminar el encuentro se entregaron las medallas y trofeos a los tres primeros lugares, así como al campeón de goleo.