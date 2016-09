Combaten policías ciudadanos el abigeato en municipios de C. Chica

El promotor estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y el comandante del Sistema de Justicia Ciudadana (SSJC), Ernesto Gallardo Grande, informaron que ya son cuatro municipios de la región Costa Chica, los que sufren del abigeato, y dos donde la Policía Ciudadana ya tiene controlada la operación del traslado, compra y venta de reses.

El comandante del SSJC destacó que desde la semana pasada iniciaron los operativos para combatir el abigeato en los cruceros de accesos a las cabeceras municipales de Copala, Cuautepec, Cruz Grande.

En San Marcos, y que en Ayutla y Tecoanapa mantienen el control del trasiego de ganado, con lo que ha bajado el robo en un 99 por ciento.

Expuso que en cada municipio vigilan e investigan este tipo de casos, y que cada agrupación de policías ciudadanos realiza rondines en las rancherías y ganaderías para evitar el robo de cabezas de ganado.

Señaló que han solicitado a los presidentes de las ganaderías que no faciliten permiso tan fácilmente, para evitar el traslado de ganado no autorizado, y de ser necesario que éste sea movilizado con testigos presenciales, presentando también el fierro de marca y en horarios que no sean después de las 19:00 horas.

Por su parte, Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, manifestó que se ha ido avanzando en el tema de seguridad en torno al abigeato y que tuvieron que tomar las “riendas”, porque ya era muy evidente el robo de ganado y no había una respuesta por parte de las autoridades establecidas para atrapar a los responsables.