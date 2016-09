QUINTA Y ÚLTIMA PARTE

Hoy terminamos la serie referente al Plan de Trabajo presentado por la flamante presidenta de nuestra amada Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, cerró con broche de oro al referirse en sus puntos 7 y 8 al naciente Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE y a las maestrías, que gran acierto y empuje ha impulsada la maestra Colila; he aquí, la conclusión de su compromiso gremial:

“Recuerdo muy bien, permítanme hablar en primera persona, cuando nuestro Presidente Saliente, licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, en su toma de posesión en Acapulco, se comprometió con estas palabras: “No cejaré, no descansaré hasta que la FAPERMEX, cree el Colegio Nacional de Periodistas, viejo anhelo de nuestros abuelos que se incubó a finales del Siglo antepasado. Hoy tenemos perfectamente registrado, tenemos la patente de nuestro CONALIPE, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

Fueron dos años de grandes esfuerzos, de cumplir con requisitos agotadores, todo se cumplió de acuerdo a la Ley y a sus Reglamentos. Es de presumirse nuestro brazo académico. Tenemos que trabajar mano a mano, en esa delicada misión de la profesionalización de los Periodistas, para mejor servir a la sociedad. Ahora, como lo ha dicho nuestro presidente del CONALIPE, nos empeñaremos en iniciar la segunda época de la Licenciatura en Periodismo, con nuevas y modernas reglas y con nuevos y renovados reglamentos”.

Así concluyó, al exponer su compromiso número 8, referente a las Maestrías: “La FAPERMEX y el CONALIPE, en ese esfuerzo conjunto, ahora mismo tienen estudiando la maestría a cerca de 150 compañeros colegas Fapermex, en el Instituto Vasconcelos, que por cierto su rector en un distinguido bajacaliforniano, Doctor Antonio Meza Estrada. Los licenciados Teodoro Rentería Arróyave y Teodoro Raúl Rentería Villa, lograron más de media beca, y quiero decirles que todavía existen oportunidades para que otros grupos de compañeros se incorporen a la misma, como también es a través del aula virtual tienen que constituirse grupos de alumnos para abrir nuevas plazas.

Así delineamos en forma sucinta nuestro Plan de Trabajo para este trienio 2016-2019, que gracias a ustedes nos toca encabezar. Serán esfuerzos, que llevaremos a cabo dentro de la ética a que nos obliga nuestro Estatuto y nuestro Código y desde luego con honestidad, para seguir consolidando a nuestra FAPERMEX y a nuestro CONALIPE".