Angelina Jolie pide divorcio a Brad Pitt

Ciudad de México, Septiembre 21.- La actriz Angelina Jolie pidió el divorcio a su pareja Brad Pitt por la manera en que la que el actor ha tratado a los seis hijos de la pareja, según informó hoy el portal TMZ, especializado en noticias sobre famosos y el primer medio en informar sobre la separación.

El portal, que cita fuentes conocedoras del conflicto matrimonial, explicó que Angelina Jolie presentó en una corte los documentos judiciales para pedir formalmente el fin de la relación y la custodia de los seis hijos de la pareja.

La noticia también ha sido confirmada por el canal CNN, que citó fuentes cercanas a la presentación de la petición de divorcio.

La pareja se casó en agosto de 2014 en su residencia de Chateau Miraval, en el sureste de Francia, en una ceremonia íntima que puso la guinda a casi diez años de relación.

Durante sus años juntos, Pitt y Jolie protagonizaron un cuento de amor digno de la película más romántica y ganaron el título de pareja soñada de Hollywood con su compromiso con las causas sociales, su desenfrenada labor profesional y su dedicación a sus seis hijos.

Pitt y Jolie se conocieron durante el rodaje de la película “Mr. & Mrs. Smith” (2005), y el romance que surgió entre escena y escena finalmente motivó que el actor se divorciara de la también actriz Jennifer Aniston, con quien estuvo casado cinco años.

Antes de dar el “sí quiero” a Pitt, Jolie contrajo matrimonio en dos ocasiones, primero con Jonny Lee Miller y posteriormente con Billy Bob Thornton.

Conocida popularmente como “Brangelina”, la pareja, que ha sido un punto constante de atención para la prensa rosa en Estados Unidos, era muy respetada en la industria del cine y también en el campo de la acción solidaria.

Como muestra, Jolie es embajadora del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), mientras que Pitt creó en 2005 una fundación para construir viviendas en Nueva Orleans destinadas a la gente que se había quedado sin casa tras el huracán Katrina.

Son padres de seis niños: tres adoptados -Maddox (Camboya), Pax (Vietnam) y Zahara (Etiopía)- y tres biológicos: Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Por más de una década, Angelina Jolie y Brad Pitt han sido una poderosa pareja de Hollywood que atrae cámaras para proyectos cinematográficos y filantrópicos por igual.

Con seis hijos, casas en Estados Unidos y Francia, y la Fundación Jolie-Pitt, es mucho lo que está en juego.

Bajo las leyes de California, solo activos adquiridos durante su matrimonio deben dividirse en partes iguales, dijo el abogado de divorcios de Los Ángeles Peter Walzer. La revista Forbes calcula que el par ha ganado en conjunto 555 millones de dólares desde que empezó su relación, con ganancias de 117,5 millones de dólares antes de impuestos desde su casamiento en el 2014.

Si Jolie Pitt y Pitt no explicaron con lujo de detalle qué tenía quién previo a su matrimonio, un juez de divorcio no tendrá la autoridad de ayudarlos a resolverlo. La solicitud de Jolie Pitt no indica si la pareja tiene un acuerdo prenupcial.

“Las reglas son realmente confusas cuando no te casas y no tienes un acuerdo de sociedad escrito”, dijo Walzer, vicepresidente de la Academia Estadounidense de Abogados Matrimonialistas.

Ambos no tienen ningún proyecto pendiente en común, pero cada cual tiene un número de películas de próximo estreno que seguramente recibirán más atención tras la noticia de su separación. Pitt protagoniza el thriller romántico de la Segunda Guerra Mundial “Allied”, que se estrena en noviembre, y Jolie dirigió su cuarto largometraje, “First They Killed My Father”, que Netflix estrenaría el próximo año.

Otras parejas famosas de Hollywood han enfrentado dilemas similares. Cuando Melanie Griffith le pidió el divorcio a Antonio Banderas en el 2014, los actores tenían varios proyectos cinematográficos conjuntos y habían entremezclado sus vidas políticas. Su sentencia de divorcio, presentada en diciembre, dividió sus casas y porciones de ganancias de numerosos filmes, incluyendo varios de la franquicia de “Shrek”.



Por ahora, la preocupación inmediata de Jolie Pitt y Pitt, según comunicados emitidos por ambas partes el martes, parecen ser sus seis hijos, cuyas edades oscilan entre 8 y 15 años. Jolie Pitt busca la custodia física, con derechos de visita para Pitt.



Cualquier acuerdo de custodia que alcancen en Los Ángeles será aplicable en el extranjero y especificará dónde se celebrarán las fiestas y cómo Jolie Pitt y Pitt tomarán decisiones sobre el cuidado médico y la educación de sus hijos.



“Los niños no se dividen como las cuentas bancarias”, dijo Mike Kretzmer, un abogado de Los Ángeles especializado en casos complejos de custodia que ha manejado numerosos divorcios de celebridades. Dijo que Jolie Pitt y Pitt, con sus abogados, tendrán que elaborar un plan crianza factible.



“No importa si tienes 10 centavos o 10.000 millones de dólares, este puede ser un proceso muy doloroso para todos los involucrados”, expresó.



Aunque la riqueza puede simplificar algunas cosas, su fama causará complicaciones. Por un lado, sus hijos podrían encontrar historias sobre el divorcio en Internet que podrían generarles más confusión y estrés, dijo Kretzmer. Tanto los abogados de Pitt como los de Jolie emitieron comunicados en los que pidieron respeto a su privacidad, pero el interés del público en su ruptura es inmenso. #Brangelina, con referencias a la exesposa de Pitt Jennifer Aniston, fue tendencia en Twitter prácticamente todo el día del martes.



La custodia probablemente será uno de las mayores fuentes de estrés, indicó Kretzmer.



“Lo único que no cambia —seas multimillonario o estés en el límite de la pobreza — es la cantidad de tiempo disponible”, dijo.



Además de los hijos, una gran parte de la identidad de los actores es su filantropía.



Lo que suceda con la Fundación Jolie-Pitt, que la pareja fundó en el 2006, también está en juego.



La pareja no se refirió a la fundación en sus declaraciones. La AP dejó en la Fundación Jolie-Pitt que no fue respondido de inmediato el martes.



Un documento de impuestos presentado en noviembre mostró que la fundación tenía unos 4,5 millones en activos en el 2014. Jolie y Pitt contribuyeron 613.000 dólares a la fundación el año pasado, y la fundación proporcionó una variedad de subvenciones, incluyendo para la conservación de la vida salvaje en Namibia, programas de arte en Sarajevo, y diversos proyectos en Camboya.



Walzer dijo que decidir el destino de la fundación será similar a casos de parejas que poseen negocios juntos, y que mucho dependerá de lo bien que Jolie Pitt y Pitt puedan trabajar juntos ahora.



“Puedo imaginar que conservarán el nombre porque tiene un cierto valor de marca”, dijo. “Sería maravilloso para su imagen que continúen con esto. Sería maravilloso para los donantes”.