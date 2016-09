Incapaces para enfrentar al crimen, Policías Municipales

Chilpancingo, Gro., Sep. 20.- Ante la falta de capacitación, equipo, infraestructura y elementos, las 81 Policías Municipales de la entidad, no pueden hacerle frente a la delincuencia organizada, reconoció el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Daniel Pano Cruz.

Entrevistado en la plaza Primer Congreso de Anáhuac al concluir el simulacro en el marco de la Semana Nacional de Protección Civil, aseguró que en Guerrero todos los delitos han disminuido con excepción de los homicidios dolosos (ejecuciones), los cuales atribuyó a la disputa de entre los grupos delincuenciales.

“El que las fuerzas municipales no estén capacitadas, no estén certificadas, no tengan equipamiento, no tengan infraestructura, representa una limitante para poder actuar con plena capacidad para hacerle frente a la delincuencia organizada, es un hecho indiscutible”, reconoció.

Manifestó que la prevención de la violencia inicia con las fuerzas policiales de los Ayuntamientos, quienes tiene la vocación de prevenir los delitos y para que sea efectiva, dijo, se requiere de policías certificados, evaluados, además de armamento, patrullas e infraestructura.

Sin embargo, dijo que el diagnóstico que está elaborando en torno a las 81 Policías Municipales del estado revela la insuficiencia de personal y de infraestructura.

La solución dijo, es la homologación de las corporaciones, a través de una figura que va a permitir dejar de tener policías de distintas categorías “en un trabajo conjunto de las autoridades municipales, estatales y federales (…) para que de manera organizada se haga frente a la delincuencia organizada”.

Señaló que mientras el Congreso de la Unión aprueba si se crea el Mando Único Policial o Mando Mixto, el gobierno del estado trabaja para conocer las debilidades y virtudes de las 81 Policías Municipales.

“Mientras los diputados se ponen de acuerdo en el nombre que le van a poner a esa organización, en Guerrero se trabaja en el diagnóstico para conocer las fortalezas y debilidades de las 81 corporaciones municipales”.

Al preguntarle si existen vínculos de los policías con la delincuencia organizada y si ese sería otro factor para no hacerle frente a los hechos delictivos en la entidad, Pano Cruz respondió, “en el momento que evaluamos a los elementos policiales identificamos todos estos hechos (…), existen elementos que su desempeño se aparta de lo establecido por distintas causas, como de honorabilidad, de compromiso o vínculos con personas con antecedentes delictivos”.

El titular del CESP aseguró que en Guerrero las extorsiones, secuestros, violaciones y el robo de vehículos han disminuido, sin embargo, los homicidios dolosos continúan registrándose.

“Todos llevan a una tendencia a la baja, con excepción del homicidio, donde desde luego se trabaja para que con el apoyo de los tres órdenes de gobierno puedan disminuir”.

Los homicidios dolosos, dijo que no han disminuido debido a que las zonas productoras de enervantes en la entidad, hacen atractiva la llegada de grupos delictivos de distintas regiones y del país, “esto recrudece la violencia, su principal origen es la confrontación entre los grupos del crimen organizado”.

Dijo que el replanteamiento de la estrategia de seguridad a nivel nacional y la focalización en los 50 municipios más violentos del país, entre ellos cinco en Guerrero, ayudará a disminuir los hechos de violencia.