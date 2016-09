Se llevan la ventaja

Tamarindos y San Juan ganan la semifinal de ida en Reservas de 1a.

Iguala, Gro., Septiembre 20.- Las oncenas de Tamarindos que es el campeón defensor de las Reservas de Primera Fuerza y San Juan lograron sacar ventaja en los juegos de ida de las semifinales ante sus similares de Nueva Alianza y Uda Dukla.

En el primer encuentro de las semifinales, Tamarindos y Nueva Alianza protagonizaron un partido de antología, en donde Eduardo “Pechuga” Elías al minuto 14 se encargó de mecer las redes de los “aliancistas”.

TAMARINDOS GANA 1-0 A NUEVA ALIANZA

En el segundo tiempo Nueva Alianza se adueñó del esférico buscando meter el gol del empate, pero las actuaciones de Reynel Mena bajó los tres postes evitaron la caída de su meta, aguantando los ataques de su rival que echó toda la “carne al asador” pero los “aliancistas” no pudieron empatar el juego de ida.

SAN JUAN PERDONÓ AL UDA DUKLA

En la otra semifinal, San Juan lleva paso de campeón y al final tuvo para sentenciar el duelo al fallar dos claras opciones de gol pero no pudo, conformándose con el 2-1 sobre Uda Dukla que no está muerto y va en busca de darle la vuelta al marcador.

Los “rayados” del San Juan estáN haciendo una liguilla de mucho cerebro, comiéndose el medio campo, abriendo el juego de sus rivales lo cual acabó con el San José en cuartos de final y en está ocasión venció 2-1 al Uda Dukla que tendrá que aplicarse en el segundo encuentro.