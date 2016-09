Muere jovencito ahogado en represa de Zacacoyuca

Iguala, Gro., Septiembre 19.- Muere menor de edad ahogado en una represa de la comunidad de Zacacoyuca, municipio de Iguala, fue rescatado por buzos de Protección Civil municipal, los familiares impidieron la participación del Ministerio Público.

Siendo las 4:50 de la tarde de este domingo, vecinos de la comunidad de Zacacoyuca municipio de Iguala, pedían el apoyo al número de emergencias 066, debido a que un menor de edad se había metido a una represa y ya no salió.

De inmediato acudió Protección Civil municipal a la represa conocida como el "Bordo de los Cangrejos", en el punto conocido como "Los Aguajes", de la misma localidad de Zacacoyuca.

En el lugar les indicaron que el joven se metió a nadar a la mencionada represa y ya no salió, enseguida se metieron dos buzos de Protección Civil y en pocos minutos encontraron el cuerpo del menor que fue identificado como Víctor Cárdenas "N", de 16 años de edad, con domicilio en la misma comunidad.

Los elementos de Protección Civil dieron los primeros auxilios al joven, pero ya no respondió, por tal motivo el cuerpo fue entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura ante la negativa de que el Ministerio Público actuara.