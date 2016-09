Sotelo: Conflictos interpersonales, enemigos comunes del ser humano

Los conflictos interpersonales son el enemigo más común del ser humano, que, de no recurrir a la ayuda, estos pueden ser generadores de miedos para abandonar sus metas y aspiraciones al grado de perder la confianza en sí mismos, afirmó la psicóloga Blanca Elizabeth Sotelo Sandoval, la disertar la conferencia: los conflictos interpersonales que dirigió al grupo de Alcohólicos Anónimos.

En la conferencia, Sotelo Sandoval dijo que estos conflictos ocurren dentro de los individuos, y su origen incluye, ideas, pensamientos, emociones, valores, predisposiciones, e impulsos que entran en colisión con uno mismo. “Este tipo de conflictos se crea cuando las necesidades de las personas chocan con las del grupo social al que pertenece o bien el medio en el que se desarrolla”.

Y dice: estos conflictos son los más problemáticos debido a que no puede haber enemigo más grande que nosotros mismos y el problema con estos conflictos es que generan una barrera mental en las personas haciéndoles sentir impotentes ante la situación que causa su conflicto y como consecuencia se rinden abandonando sus metas y aspiraciones, pierden toda la confianza en sí mismos o en el peor de los casos recurren al suicidio al no encontrar una solución a su conflicto.

Aseguró que este tipo de problemas se reflejan con la frustración, miedo e inseguridad que al final del día genera una baja autoestima. Las personas con autoestima baja buscan, a veces sin ser muy conscientes de ello, la aprobación y el reconocimiento de los demás y suelen tener dificultad para ser ellas mismas y poder expresar con libertad aquello que piensan, sienten y necesitan en sus relaciones interpersonales.

Así como para poder decir “no” al otro sin sentirse mal por ello.

“Incapacidad de vivir el aquí y el ahora, despreciando lo que se tiene, anhelar constantemente lo que no se tiene despreciando lo que sí, conlleva a una eterna espera, esa ceguera perpetua, no da opción a elegir porque no deja de ser ilusión”, concluyó.