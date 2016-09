Se registra planilla verde para integrar el Consejo Político Estatal 2016-2019

Chilpancingo, Gro., Sept. 19.- El presidente del CDE del PRI, José Parcero López, encabezó junto a la presidenta de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Elizabeth Ávila López, el registro de la planilla única verde consensada y valorada por la militancia del PRI para integrar el Consejo Político Estatal período 2016-2019, que fue presentada por Humberto Díaz Villanueva como representante de la militancia de los nueve distritos electorales.

Desde muy temprano por la mañana se registraron las planillas de los nueve distritos en las diversas áreas de la sede estatal priista, en donde se fueron integrando con quien el día de hoy se inscribieron los interesados en formar parte del Consejo Político Estatal por la vía territorial, a través de una planilla de 324 consejeros que garantizan los tres principios básicos que exigen los estatutos y la respectiva convocatoria publicada por el CEN del PRI el pasado 2 de septiembre, primero la equidad de género, segundo la representación juvenil en por lo menos una tercera parte y por supuesto la representación territorial del estado de Guerrero.

Tras la recepción de la documentación y el registro de los aspirantes a ser consejeros políticos estatales tocó a Humberto Díaz Villanueva como representante de la militancia de los nueve distritos electorales, entregar la documentación a la presidenta de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Elizabeth Ávila y al dirigente estatal del PRI Guerrero, José Parcero, la documentación de los nueve distritos electorales, que se integra por 108 mujeres mayores de 35 años, 554 mujeres menores de 35 años, 108 hombres mayores de 35 años y 54 hombres menores de 35 años.

El líder estatal de PRI señaló que este nuevo Consejo Político Estatal del gobernador Astudillo Flores será quien escriba una nueva historia, quien construya una nueva lealtad política hacia su gobernante, hacia los guerrerenses, hacia el estado; una lealtad política fuerte sólida que nos permita dar cohesión, que nos permita acompañar al gobernante en el largo período de su mandato y decirle al gobernador Astudillo que este Consejo Político, “no va ser un Consejo de levanta dedos, eso que quede muy claro porque así los preparamos, no venimos a levantar el dedo".

Parcero López subrayó que es un consejo que habrá de discutir, deliberar y formar parte de la comisiones temáticas, que son más de 50 comisiones, y que con su concurso, participación y su asistencia puntual darán ustedes vida y funcionamiento a estas comisiones, de las cuales habrán de surgir las ideas, lo que es el resumen de todas las ideas, de todas la regiones, para que nosotros tengamos la capacidad de decirle al gobernador estas son las propuestas del partido.

José Parcero explicó que periódicamente se irán haciendo las modificaciones y los correctivos al Plan Estatal de Desarrollo, al que tendremos que evaluar en sus cinco ejes fundamentales: el primero que Astudillo quiere un Guerrero de leyes y orden; que también quiere un Guerrero próspero y para tenerlo debemos de tener una estrategia económica, que nos permita que haya empleos, que haya inversiones, que haya productividad en el campo y el turismo se acreciente y florezca más; el tercer punto es el compromiso social con todas las capas de la población; el cuarto, es el desarrollo integral, municipal y regional; y el quinto es el relacionado con un estado de transparencia, que hoy por hoy es el tema fundamental no solo del gobierno del estado, sino el de la República.

El presidente del PRI Guerrero destacó que será la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia del partido a la función pública la que nos permita llevar a cabo las evaluaciones periódicas y “también prepárense, preparémonos para la Vigésima Segunda Asamblea Nacional del Partido, que pronto anunciará Enrique Ochoa, en la que discutiremos todos los estados de la República el Estado que queremos y el Estado que queremos en cada una de las entidades de la República”, anunció.

Destacó lo dicho por el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, en su discurso de toma de protesta: la rendición de cuentas de los funcionarios al PRI, porque hoy el estatuto dice que los vamos a invitaremos, pero no acuden; el próximo estatuto es la propuesta de Guerrero -y se los pongo sobre la mesa que la discutamos en su momento-, es que sea una obligación que los funcionarios acudan a su partido a darle cuentas de su funcionamiento de su trabajo, de su lealtad a la institución.

En su oportunidad, la presidenta del CEPI, Elizabeth Ávila, describió el proceso en el que se ido formando la integración de las planillas de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes, para que con la autonomía que les confieren los documentos básicos desarrollaran sus procesos electivos para seleccionar 15 consejeros políticos en el caso de los sectores y 10 para las organizaciones nacionales que integrarán el CPE que tiene como límite 650 consejeros.

Ávila López dijo que además los organismos especializados han acreditado a su presidente y secretaria general, las organizaciones adherentes han hecho lo propio, asimismo se ha hecho la selección de 41 consejeros que habrán de representar la estructura de los 41 consejeros que habrán de representar a la estructura de los comités seccionales.

Destacó la presidenta del CEPI que el CDE que encabeza el presidente José Parcero, quien ha puesto su compromiso y su experiencia para dirigir los trabajos políticos a lo largo de un año a través de la Secretaría de Organización y ha acreditado ante esta Comisión Estatal a los consejeros por ministerio estatutario que deben formar parte como son: El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores; el presidente del CDE del PRI, José Parcero López; a los ex gobernadores de extracción priista; a los ex presidentes del CDE del PRI; a los presidentes de los comités municipales priistas; a los diputados federales y locales; a nuestro senador por Guerrero; a los titulares de la fundación Colosio: ICADEP y Movimiento PRI.mx y a los presidentes municipales de extracción priista.

Finalmente, Ávila López anunció que el CEPI generará el padrón único de Consejeros Políticos Estatales que tomarán protesta en sesión solemne presidida por Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN del PRI.

Asistieron a este evento, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz; el presidente del comité municipal del PRI en Acapulco, Gerardo Fermín Alvarado Arroyo, el secretario del Trabajo, Óscar Rangel Miravete, la presidenta municipal de Benito Juárez, Dehyessi Simona Coria Galeana; el presidente municipal de Atoyac, Dámaso Pérez Organes; el contador Carlos Guerrero, director administrativo de la SCT; el presidente municipal de Alcozauca, Nicolás Diego Herrera; Armando Federico González, ex alcalde de Zihuatanejo y el cantante Erasmo Catarino, entre otros distinguidos priistas.