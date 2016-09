Gana con lo mínimo

Real Independencia le dio la vuelta y derrota 2-1 a Chevrolet

Iguala, Gro., Septiembre 19.- Los “camioneros” de la Chevrolet se despidieron del torneo jugando con ganas, pero el no meter la de gajos en el marco rival sentenció su eliminación ante un Real Independencia que con lo mínimo les ganó 2-1 en la vuelta para dejar el global 7-1.

El duelo de vuelta de las semifinales de Segunda Fuerza del balompié tamarindero se jugó el sábado por la tarde, en donde el conjunto de Chevrolet que por momentos se acordó de cómo jugar el futbol a ras de pasto sin prestarle el balón a su rival, tocó la puerta de Pavel Ortiz que en par de ocasiones se tuvo que emplear a fondo.

Por su parte, Irving Piña se dio el lujo de cobrar un penal dibujando la trayectoria del esférico al arquero del Independencia, Ortiz; después dos jugadas más de los “camioneros” inquietaron a la defensiva de los llamados “guerreros de sangre dorada”.

El gol de los “camioneros” cayó en el segundo tiempo por vía de Pedro Salado, lo cual motivó a su equipo pero no pudieron concretar otras dos opciones de gol, para que el Independencia empezara a tocar el balón en el medio campo y el espegida delantero “Warita” Encarnación les firmara el 1-1.

Tras el empate Real Independencia tomó el control de las acciones, haciendo que el portero empezara a tapar todo, lo que no pudo detener un sorpresivo tiro de Sergio Saldaña que desde tres cuartos de cancha disparó y el guardameta voló pero la fuerza del balón lo venció para el 2-1 que ya no se movió, para que los “reales” se coloquen en su segunda final en busca de la corona.