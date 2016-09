Regresa a una final

Real Sociedad deja fuera a Revolucionarios que cayó con la cara en alto

Iguala, Gro., Septiembre 19.- Real Sociedad Tepecoa está de regreso en una final más de Segunda Fuerza tras eliminar en semifinales al once de Revolucionarios, que no le alcanzó para remontar y en la vuelta sólo firmaron el empate a un gol.

El juego nocturno de las semifinales de la categoría intermedia del balompié local estuvo lleno de emociones, en donde ambos equipos saltaron con sed de victoria, pero el ajedrez futbolero en la banca hizo que todo terminara 1-1, para que el global quedará 4-3 en favor de los “reales” de Tepecoa.

Real Sociedad Tepecoa manejó su partido con jugadas de conjunto, obligando a su rival a salir por el esférico, pero la falta de definición hizo que los “revos” no anotaran más de un gol y con el empate fue suficiente para que su adversario se metiera a la pelea por el título.

Los del Real Sociedad Tepecoa ya son clientes para estar en las finales de Segunda Fuerza y ahora tienen una misión para volver a coronarse como lo hicieron hace 4 años cuando vencieron a un poderoso Tamarindos 2-0, pero ahora su rival se llama Real Independencia.

El próximo sábado se estará jugando la gran final de Segunda Fuerza, en donde Real Independencia y Real Sociedad Tepecoa van por la gloria del futbol tamarindero.