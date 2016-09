A partir de orina mexicano crea pastillas de fertilizante

El joven mexiquense Víctor Reynoso Martínez, de 15 años de edad y estudiante de segundo de preparatoria, recibió la medalla de oro del Canada Wide Science Festival 2016, en la categoría de innovación, tras presentar su invento llamado Pastillas Fertiorín: un fertilizante sólido de lenta liberación, fabricado a partir de orina humana. El joven inició ya la solicitud de patente en México para este desarrollo.

La orina humana es uno de los recursos más contaminantes a nivel mundial, pero también tiene alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, que son esenciales para la fabricación de fertilizantes o nutrientes vegetales, por lo que Reynoso Martínez desarrolló una idea para extraer esos elementos y usarlos como base de pastillas de bajo costo aplicables a los suelos y que liberan nutrientes durante más de cuatro meses.

“Mis objetivos eran tres: el primero y más importante era elaborar este fertilizante de lenta liberación; el segundo era realizar un comparativo entre mi fertilizante contra fertilizantes comerciales, y el tercero era calcular por medios matemáticos la composición exacta de nitrógeno, potasio, fósforo y elementos químicos menores que tienen estas pastillas”, detalló Víctor, quien afirma tener la vida común de un adolescente. “Tengo mis amigos, me gusta ir a las plazas, tengo mi teléfono”.

Residente en Tultitlán, Estado de México, comenzó a presentar proyectos de ciencia a concursos escolares desde niño. Cuenta que ha participado en 19 concursos de ciencia y aunque ha perdido muchos, ya ha representado a México en ferias y competencias de ciencia en Argentina, Canadá, Paraguay y Perú. Ha obtenido dos terceros lugares, un segundo lugar y ahora un primer lugar.

“Es muy feo cuando pierdes. Yo llegué a llorar y a no querer volver a competir. Pero lo más sorprendente es que cuando ganas tampoco es tan bonito: nadie te espera en el aeropuerto, tus compañeros de clase te aplican la ley del hielo y hasta los maestros te hacen bullying. Eso hizo que una vez me tuviera que cambiar de escuela, pero ahora estoy en otra, que se llama Jean Piaget y ellos me apoyan en todo”, compartió este talentoso joven.

Contó que a algunas competencias sólo llegó con apoyo económico de su familia y en los más recientes ya ha recibido apoyo económico del gobierno municipal de Tultitlán y del Estado de México.

“El punto de partida del desarrollo del fertilizante fue preguntarme: ¿Si la orina contiene nitrógeno, fósforo y potasio y elementos menores que también se utilizan para la elaboración de fertilizantes, sería posible hacer un proceso que extraiga esos componentes y los reúna en una pastilla para hacer un nutriente vegetal? Y así nació este proyecto”, explicó a Crónica el joven mexiquense.