De Frente y de Perfil

Finalmente, después de analizar sesudamente voluminosos expedientes para encontrar a los mejores, los tres grandes electores encontraron las personas adecuadas para ser los grandes santones redactores del Constituyente de la Ciudad de México.

La tardanza se debió, tal vez, a que el Presidente de la República, el Jefe de Gobierno y el Senado de la República no encontraban ni con la lámpara de Diógenes a los que arrojaran la luz sobre el documento que regirá los destinos de la capital del país convertida en, simplemente, CDMX.

Debe haber sido muy difícil y tardado el proceso de selección de Augusto Gómez Villanueva, quien será, sin duda alguna, el decano de los Constituyentes.

Pocos se acordaban ya del primer secretario de la Reforma Agraria, quien además fue el artífice del destape de Luis Echeverría Álvarez y quien formó una dupla dentro de la dirigencia nacional del PRI con su compañero de gabinete y hoy también insertado como homólogo Constituyente de la CDMX.

Augusto remonta su primera incursión en el Legislativo a la XLVII Legislatura (estamos en la LXIII), cuando como coordinador de los diputados campesinos respondió al primer informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Es uno de los primeros diplomáticos de carrera, formado en la UNAM y como tal representó a México ante los gobiernos de Nicaragua e Italia, además de ser varias ocasiones representante popular, siempre por el PRI.

Su edad (87 años) no es ningún obstáculo, ya que mantiene su mente lúcida con todas sus facultades físicas y mentales en extraordinarias condiciones.

Augusto fue secretario general del CEN del PRI en la campaña presidencial de José López Portillo, bajo la presidencia de Porfirio Muñoz Ledo, quien ahora será su contraparte, ya que va como propuesta de Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la CDMX.

Porfirio de larga militancia política dentro del PRI y PRD, partidos que presidió, pero además con simpatías hacia el candidato presidencial del PAN y ahora con MORENA, ya fue candidato presidencial del PARM, aunque renunció de última hora, para endosar sus pocos simpatizantes hacia la candidatura del panista Vicente Fox Quesada.

Porfirio ha sido en su larga trayectoria política un ave de tempestades. De él se recuerda la primera concertacesión, cuando negoció el triunfo de Alejandro Gazcón Mercado con el presidente del PPS, Jorge Cruishank García y a cambio de reconocer el triunfo del priista Rogelio Flores Curiel, convirtió al dirigente del Popular Socialista en el primer senador de oposición.

Siempre un paso adelante en su tiempo, Porfirio fue candidato al gobierno de Guanajuato, bajo la premisa de “derecho de sangre”. Varias veces legislador y primer presidente de la Cámara de Diputados proveniente de un partido ajeno al PRI, por lo que respondió al informe de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Con 83 años de edad, Porfirio ha sido uno de los principales redactores del nuevo documento.

Con Augusto y Porfirio, Ifigenia Martínez Hernández, forma la tercia de decanos del grupo de Constituyentes, aunque ella llegó como propuesta de su partido, el de la Revolución Democrática y no dentro del selecto grupo de “santones”.

Pero en los diputados faltantes recién designados hay otros nombres, no tan gloriosos como los anteriores, pero si con gran trayectoria.

Clara Jusidman es otra de las novedades del grupo de Constituyentes. Una economista con gran trayectoria, entre las que destacan directora del Registro Federal de Electores y secretaria de Desarrollo Social en el DF, ella llega a propuesta de Miguel Ángel Mancera.

Destaca la ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, dentro del paquete propuesto por Miguel Ángel Mancera.

Ana Laura Magaloni, académica del Centro de Investigaciones y Docencia Económica.

Alejandro Chanona Burguete, doctor en derecho y ex diputado federal de Convergencia en la LX legislatura, donde coordinó a su bancada y ex secretario general de ese partido, convertido hoy en Movimiento Ciudadano.

Alejandro Encinas Rodríguez, senador y ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, es el último de los redactores propuestos por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Por parte del Presidente Peña Nieto también se destaca la participación de Fernando Lerdo de Tejada, cuyas actuaciones se recuerdan cuando exigió se prohibiera la presentación de Madona en la Ciudad de México y cuando consideró que los diputados plurinominales no debían tener los mismos derechos que los electos por los ciudadanos (¿seguirá pensando igual?), además del triste papel realizado como vocero del Presidente Zedillo.

Se revivió la figura de un personaje cercano al afecto de Emilio Gamboa Patrón, Manuel Díaz Infante, quien fungió como delegado en Miguel Hidalgo, entre otros cargos designados.

Beatriz Pagés Rebollar, periodista y política priista, quien ya fungió como diputada federal.

Claudia Aguilar Barroso, maestra en Derecho Procesal Constitucional y Claudia Pastor Bobadilla, ex Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cierran el ciclo de las propuestas presidenciales.

También el Senado de la República hizo suyas las propuestas en las personas del ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, representante del PAN. María Lorena Marín Rosado, senadora por el PRI, proveniente del Estado de México. Carlos Alberto Puente, del PVEM y Armando Ríos Piter, del PRD, cierran el ciclo.