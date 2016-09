Green Day lanza video de ‘Bang bang’

Ciudad de México, Septiembre 18.- La banda estadunidense de punk rock, Green Day, estrenó en sus redes sociales el video oficial de “Bang bang”, primer sencillo que se desprende de “Revolution radio”, el décimo segundo álbum de estudio de la agrupación, que saldrá a la venta en octubre.

Dirigido por Tim Armstrong (The Rancid), el clip se grabó en Venice, California, y está disponible, de forma exclusiva, en la página oficial de Facebook de la banda ganadora del Grammy, la cual ya forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.

La canción no tardó en llegar al puesto número uno de las listas Mainstream Rock de Billboard, y el audiovisual va por el mismo camino, ya que registra más de tres millones de reproducciones, se informó en un comunicado.

La nueva placa de Green Day, “Revolution Radio”, saldrá a la venta el 7 de octubre a través de Reprise Records/Warner Music. Contiene 12 temas que abordan la problemática existencial actual al ritmo de punk.