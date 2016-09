Asesino de Lennon revela el motivo de su crimen

Ciudad de México, Septiembre 18.- Mark David Chapman el hombre que le quitó la vida al músico británico John Lennon en diciembre de 1980, solicitó por novena vez a la justicia de Estados Unidos el beneficio de libertad condicional. El jurado a cargo del proceso rechazó la petición tras considerar que se trató de un crimen premeditado.

Según publica el diario The Telegraph, Chapman, quien ha admitido tener una mente psicópata, mató a Lennon para “poder ser alguien”.

La información se conoció a raíz de la última declaración del prisionero de cadena perpetua ante el tribunal.

"Él (Lennon) salió de su casa y esto es una parte que realmente lamento que haya sucedido. Él salió y yo tenía su álbum con una pluma y le pedí que me firmara el álbum. Se tomó su tiempo. Me preguntó si quería otra cosa. Su esposa había salido con él, estaba esperando en una limusina y eso es algo que a menudo reflexiono sobre cómo era tan decente con un extraño. Firmó el álbum y me lo devolvió, luego entró a la limusina”, indicó el recluso.

Ese día, Chapman se alejó al recibir el autógrafo, pero volvió en la noche con una pistola. Cuando Lennon regresó a su casa y pasó junto a Chapman, este sacó el arma y le propinó varios disparos en la espalda.

"Esa es una verdadera mente sociópata: hacia el final, yo diría que la última hora o así, me hablé a mí mismo. Hice una oración pidiendo que por favor me ayudara a cambiar esto. No podía hacerlo. Estaba obsesionado con una cosa y que lo estaba haciendo para que yo pudiera ser alguien”, confesó el homicida.

En 2018, Chapman tendrá su décima oportunidad para la revisión de su caso para acceder al beneficio.