KISS (Parte IV 1996-actualidad)

Llegamos a la última parte de la exitosa y extravagante historia de la leyenda de KISS y nos situaremos pocos meses antes del lanzamiento del Kiss Unplugged, álbum con el que concluimos la entrega pasada, y la razón es que precisamente, algunos pocos meses antes del lanzamiento de la producción con MTV, KISS comenzó a grabar nuevo material y para ello, comenzó a trabajar en noviembre del 95, interrumpiendo esto para el Unplugged y finalizando en febrero de 1996.

Por algunos motivos, el disco se retrasó en su lanzamiento, y no fue hasta octubre de 1997, cuando la banda anunció oficialmente la salida de Carnival of Souls: The Final Sessions.

Aunque en general, siempre tuvieron participación activa en la producción de los discos todos los miembros de la banda, en este particular caso, la misma se desarrolló, en su mayor parte, en las manos de Gene Simmons y Paul Stanley.

La salida del álbum se vio llena de especulaciones, sobre todo por la noticia, que ya circulaba por muchos lados, en la que se anunciaba el regreso de la formación original de KISS, algo que tuvo en descontento a Mercury Records y a los líderes Gene y Paul, quienes no querían comenzar la comercialización de un disco en el que no estuvieran los compañeros que grabaron el material, es decir Bruce y Eric.

El retraso en el lanzamiento llevó a que un fanático que nunca se identificó, sobornara a un trabajador de la disquera para que le entregara una copia del disco, lo que lo llevó a comenzar a difundir el material sin la autorización de la banda ni de la disquera, esto hizo que Carnival of Souls se volviera el disco más pirateado en todo el repertorio de KISS. Eventualemente, la agrupación acudió al FBI para la investigación del robo y el empleado de la disquera fue descubierto y expulsado de la compañía, además de llevar algunos cargos legales.

Este fue el último disco que KISS publicó antes de la reunión de la alineación original.

Reunión

Para el año de 1996, el rumor de la reunión de los integrantes originales estaba en boca de todos y finalmente fue el 28 de febrero, en la edición número 38 de los Grammy, cuando Tupac Shakur anunció la presentación en vivo de los KISS ya reunidos.

Posterior al evento, el 16 de abril del mismo año 1996, KISS realizó una ansiada conferencia de prensa en el portaviones USS Intrepid en la ciudad de Nueva York en la que anunciaron que comenzarían una gira mundial con motivo de la reunión y ésta sería dirigida por el nuevo mánager, Doc McGhee. La transmisión de la rueda de prensa llegó a 58 países alrededor del mundo.

Cuando se anunciaron las fechas, se sumaban casi 200 shows en un lapso de 13 meses.

El Circo Psicópata

Tras concluir la extensa gira mundial de reunión, KISS se dispuso a volver a los estudios de grabación desde enero hasta abril de 1998 para comenzar a gestar el nuevo disco que llevaría por nombre Pyscho Circus.

Aunque las aportaciones de Criss y Ace no fueron demasiadas, este álbum es el primero en volver a reunir a sus integrantes originales. Una de las razones de la casi nula participación de los dos retornantes fue que, según Simmons, ninguno de los dos había firmado sus respectivos acuerdos con la disquera, por lo que legalmente, solo Gene y Paul eran miembros oficiales de la banda en ese entonces.

El lanzamiento se anunció para el 22 de septiembre y, comercialmente hablando, fue todo un éxito, pues logró posicionarse en el número 3 de la lista Billboard 200, mientras que en países como Suecia y Australia se coló hasta la primera posición.

Los cuatro sencillos que abanderaron al disco fueron Psycho Circus, I Finally Found My Way, We Are One y You Wanted the Best. Esta última fue la primera en la que los cuatro integrantes fungieron como vocalistas, además claro, de tocar sus legendarios instrumentos.

Aunque la reunión ya era una realidad, las relaciones personales entre los miembros seguían siendo lastimosas, de hecho, muchas de las piezas musicales no fueron interpretadas en las grabaciones por los integrantes de la banda, sino que en su lugar eran músicos de sesión quienes cubrían los instrumentos necesarios. La única canción del disco en la que sí tocaron cada quien sus instrumentos fue Into the Void.

Además de todo, fue en esta etapa en la que KISS regreso a su característico maquillaje, y aunque se trató de dar una imagen de unión, la realidad era que, al interior del grupo, los integrantes seguían repudiándose unos a otros.

Dejando un poco atrás el año de la reunión, KISS recibió el honor de aparecer en el Paseo de la Fama de Hollywood en agosto de 1999 y dos días posteriores, se llevó a cabo el estreno de un largometraje llamado Detroit Rock City, mismo que tiene como tema central a cuatro adolescentes en desesperación total por conseguir entradas al concierto de KISS en la ciudad de Detroit.

Como las relaciones no mejoraba, en el 2000, KISS anunció una gira llamada Farewell Tour y que significaría la última serie de conciertos que la banda ofrecería con sus integrantes originales. La gira se alargaría hasta abril del 2001, pero para enero del 2001, Criss decidió dejar a la banda una vez más y la gira la concluyó el también ex baterista de KISS, Eric Singer.

Ace Frehley, por su parte, tampoco duraría mucho tiempo con KISS, pues tras la actuación de los rockeros neoyorquinos en la Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002 en Utah, el guitarrista anunciaría su salida definitiva, esto a pesar de que se anunciaba que KISS comenzaría una serie de conciertos junto a Aerosmith, a lo que Frehley replicó diciendo que su trayectoria no le permitía ser telonero de alguien más.

El lugar de Ace fue remplazado por Tommy Thayer.

Aunque Criss retornó a la banda, su contrato expiraba en 2004 y al término de éste, tanto Simmons como Stanley, decidieron no renovarle, a lo que Criss reaccionó publicando en su sitio web lo siguiente: “Nadie me ha llamado, ni a mí ni a mi abogado, para hablar sobre mi futuro en la banda. Como miembro fundador me parece una completa falta de respeto, al igual que para los fans que han hecho de Kiss una de las bandas más grandes del mundo”

Los siguientes años fueron de pocas presentaciones y en 1982, KISS realizó su primera presentación como trío, pues Paul Stanley fue hospitalizado por presentar un ritmo cardiaco acelerado. Esta fue la primera ausencia de Stanley en KISS en toda la historia de la banda.

Cuando llegó el 2008, KISS se volvió cabeza de cartel de un sinfín de festivales, como lo fue el famoso Download Festival celebrado en Donington, Inglaterra.

Nuevo Material

Después de 11 años de no publicar material inédito, KISS anunció su vigesimotercer álbum de estudio, mismo que sería llamado Sonic Boom. La grabación de esta producción se realizó en Hollywood, California.

El disco salió a la venta en octubre del 2009 y la eventual gira de promoción por Estados Unidos se desarrolló acorde a las votaciones de la fanaticada. Las votaciones se realizaron a través del sitio web de KISS.

Cabe destacar que la cadena Wal-Mart fue la única tienda de venta oficial del disco. Esto fue posible después de firmar un contrato de exclusividad con KISS. Además del disco en sí, también se incluyó un DVD de la presentación realizada en la ciudad de Buenos Aires en Argentina.

En cuanto al éxito comercial, Sonic Boom se presentó en la posición número 2 de la lista Billboard 200, lo que representó la mejor posición alcanzada en la historia de la agrupación.

En junio del 2010, el primer mánager de KISS, Bill Aucoin perdió la vida a causa de un cáncer a los 66 años de edad, a lo que Criss dijo que Bill era el quinto miembro fundador de KISS.

En 2011, la extrovertida banda rockera anunció otra forma de explotar su marca y ofrecer más que solo música, anunció que el Kiss Kruise comenzaría a zarpar los mares del caribe.

Monstruo

El 5 de octubre de 2012, KISS publicó el disco Monster, mismo que siguió la línea musical de Sonic Boom. La intención fue crear un álbum sumamente pesado, con nada de baladas ni teclados ni nada parecido, solo rock.

En nuestro país, el disco llegó a la posición número 26, mientras que las mejores posiciones fueron en países como Estados Unidos, Canadá, Noruega y Suecia.

Rock and Roll Hall of Fame

En 2013, la banda fue nominada para ingresar al salón de la fama del rock and roll y tras ser la agrupación más votada de aquella contienda, fueron ingresados al salón de la fama del género.

En un principio se pensó que KISS podría actuar nuevamente con sus miembros fundadores, sin embargo, a los pocos días se anunció que ninguna de las dos alineaciones actuaría durante la ceremonia celebrada en el 2014.

Durante ese mismo año, KISS anunció la compra de una franquicia de futbol americano, a la que llamarían Los Ángeles Kiss y que jugaría en la Arena Football League.

Con este tipo de acciones, KISS ha demostrado ser una de las bandas de rock más extrovertidas, y esto lo ha hecho desde sus inicios hasta la fecha.

La agrupación neoyorquina se ha proclamado a sí misma como “la banda más ardiente del planeta” y sí que son una de las bandas que mejores espectáculos dan en sus presentaciones en vivo. Son una viva imagen de lo que la bandera del rock representa.

Aunque muchas grandes bandas del género provienen del Reino Unido, KISS ha sabido demostrar su valía dentro de la escena musical del rock que ha vivido ya varias décadas.

El alma rockera de KISS ha sabido mantenerse vigente a través de los diferentes medios que el mundo va poniendo a su alcance, y sin duda, es grato saber que tenemos rock de KISS para rato.

Así cerramos la leyenda de KISS, pero estaremos de vuelta el próximo sábado con una nueva historia para contarte, hasta la próxima, amigo rockero.