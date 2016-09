Al menos 100 universitarios han sido víctimas de la delincuencia: Rector

Chilpancingo, Gro., Septiembre 17.- Al menos 100 personas han sido víctimas de la delincuencia, al interior de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), informó el rector Javier Saldaña Almazán.

En entrevista, señaló que la semana pasada, el saldo fue blanco, en relación a la semana antepasada en la que se registraron algunos hechos que involucraron a los universitarios.

“Sí nos pesa mucho que hay mucha gente desplazada de sus lugares porque han sido amenazados, extorsionados y que hoy los tenemos comisionados, no los podemos dejar solos”, expuso el rector.

Esta situación agregó ha traído otro problema financiero ya que al comisionarlos, se les tiene que pagar sus salarios, es decir, de “sobre pago”, sin embargo, insistió en que continuarán apoyándolos en la medida que sea posible.

Saldaña confió que al término de esta semana, el saldo sea igual, es decir, blanco sin víctimas de la delincuencia, que se ha agravado en la zona de Tierra Caliente, en donde se han suscitado secuestros, extorsiones, que involucran a otros sectores de la población que se han visto afectados por este fenómeno.

Mencionó que en el caso de la UAGro, son por lo menos 100 personas las que se han visto afectadas por la inseguridad, lo cual a decir del rector son muchos, con la posibilidad de que la cifra aumente conforme avanzan los días.

“La gente que recibe una amenaza, una extorsión, yo cuando fui director de planeación me levantaron dos veces, de esos dichos levantones y se siente feo, te recuperas gradualmente y no quieres saber nada de la vida pública”, explicó.

Llamó a que la sociedad pueda recuperar espacios y que las cosas vayan mejor y en paz, “sobre todo los universitarios”, que dijo han sido víctimas de este fenómeno delincuencial, insistió.

Cuestionado sobre la situación de los maestros en la zona de Tierra Caliente, Saldaña insistió que afortunadamente la semana pasada, el saldo fue blanco para los universitarios.