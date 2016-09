Se han robado más de 2 mil cabezas de ganado en San Marcos: UPOEG

Más de dos mil cabezas de ganado han sido robadas en este municipio de Costa Chica, informó el coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, hecho que, agregó, resulta muy preo- cupante para el sector ganadero.

En asamblea en este municipio, Plácido Valerio señaló que su organización busca llegar al fondo del hecho, pues de nada sirve exhibir a una parte de los detenidos si no se tiene a la otra, y destacó que se continúan las investigaciones y nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario.

Tan sólo en San Marcos se tiene un registro de más de dos mil robos de cabezas de ganado, pero destacó que falta documentar los municipios de Florencio Villareal, Cruz Grande, Ayutla y Tecoanapa.

Dijo que por ahora la prioridad es bajar en el primer municipio el número de robos y el resto conocer cómo es que se está presentando este fenómeno, ya que en un inicio se manejó que hasta las mismas autoridades ganaderas están involucradas.

“Sabemos que los ganaderos han generado en gran parte una economía en el estado, pues forman una importante estructura, por lo tanto, los tres niveles de gobierno y las autoridades comunales estamos obligados a ayudarle a este sector a que recupere algo de lo que han perdido, porque sabemos que les pega mucho en sus ingresos familiares”, destacó Bruno Plácido.

Destacó que la desorganización social de la gente ha provocado que tengan miedo, pues por mucho tiempo fue humillada y pisoteada y no se deciden a demandar a los responsables.

“Ahora nos toca enseñarles que el miedo no es el mejor aliado”, dijo Plácido, aunque reconoció que ya no es la misma mentalidad en Ayutla o Tecoanapa con la de San Marcos y Cruz Grande, donde no han entendido que “unidos se puede acabar con la corrupción”.

“Por eso se inicia nuevamente un proceso de asambleísmo, para que la gente se empiece a empoderar, defienda sus derechos y comiencen a decidir, ya que esto es un problema generalizado, es como una enfermedad que hay que curar. Tampoco vamos a decir que esto está mal, sino es un proceso en que los ciudadanos pasen de la etapa del miedo a la etapa del derecho”, enfatizó.

Puntualizó que entre todos deben de ir construyendo una sociedad cada día mejor, más participativa y menos temerosa, para que deje de ser víctima de todas las anomalías que están pasando en la región.