Presupuesto 2017

Con los ajustes al Presupuesto para el año de 2017 anunciados por José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público pero elaborado por Luis Videgaray, anterior titular de la dependencia, el gobierno federal pone a los gobernadores de todos los estados a bailar la danza de los limosneros que tocan todas las puertas de diversas oficinas puesto que nadie quiere que le recorten las cantidades multimillonarias de dinero, producto del pago de impuestos, que les entrega la Federación.

A todas las secretarías y dependencias le llegará el tijeretazo, a unos más y a otros menos, pero significativamente se aplicará a los programas asistenciales y no se escapa el sector Salud, que se reflejará en el deterioro del servicio , ya de si deficiente, así como el abasto de las medicinas para el sector más vulnerable de la sociedad..

A la Secretaría de Educación Pública, donde demagógicamente se recalca que se preparan a los futuros ciudadanos de México, también le será disminuido su presupuesto en 31 mil millones de pesos.

En la SAGARPA, de igual manera se aplicará el recorte presupuestal al sector que proporciona los alimentos a toda la población y que por ello se verá afectados los programas productivos.

Al FORTASEG, antes Subsemun, fortalecimiento de la seguridad, le redujeron casi mil millones de pesos, como si la seguridad nacional no lo reclamara.

Visto así, el panorama nacional para el próximo año pinta gris, toda vez que el gasto del gobierno es la palanca que mueve la economía del país.

Pero… resulta que los diputados federales ajustan el gasto público, es decir la manera o la forma en que se aplicarán los dineros de los mexicanos del año siguiente en cada dependencia de gobierno y éstas gastan más de lo que fue autorizado, ejemplos: la Presidencia de la República, la oficina de Peña Nieto, el año pasado le asignaron 2,104 millones de pesos y gastó 3,305; la misma Secretaría de Hacienda y C.P. se asignó 39, 421 millones de pesos y cerró su gasto de 45,578 millones de pesos. Todo esto según lo publicado en medios.

Pero los legisladores solicitaron aumento, para ellos no hay crisis financiera, se asignaron 9 mil 539.83 millones de pesos, 12.8 por ciento más que el año anterior.

Los diputados no les recortaron recursos a los partidos políticos. Todos contentos.

La alta burocracia federal no se apretará el cinturón, entre los sueldos destacan: el Presidente de la República, 2 millones 503 mil pesos al año, más otros beneficios suman 3 millones 460 mil pesos; secretarios de Estado 3 millones 194 mil pesos ; sub secretarios; ministros 6 millones 938 mil pesos; magistrados electorales tiene un sueldo similar, consejeros electorales 4 millones 292 mil pesos y titulares de órganos autónomos y descentralizados mantendrán su nada despreciables sueldos.

Como se puede observar, los recortes van dirigidos al gasto público, el que le llegaría a la población en obras de beneficio colectivo pero los funcionarios no sufrirán ningún recorte en su salario y en prestaciones. No importa que no se hagan carreteras, ni hospitales, ni escuelas, ni maestros, ni siembren los campesinos, ni críen los ganaderos.

Vela la pena recordar lo que un funcionario municipal de Iguala expresó: no hay dinero para los pen…

De igual manera se recuerda la expresión de otro funcionario federal: el presupuesto debe gastarse y rebasarlo, pues si te sobra y lo regresas, al siguiente año te lo recortan.