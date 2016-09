Sólo Trump y Clinton estarán en primer debate del viernes 26

Hillary Clinton y Donald Trump serán los únicos dos candidatos en el primer debate presidencial.

La Comisión de Debates Presidenciales (CPD) invitó el viernes sólo a los candidatos de los dos partidos mayores al evento del 26 de septiembre, y excluyó al candidato del Partido Libertario, Gary Johnson, y la candidata del Partido Verde, Jill Stein, que habían esperado que el evento les pudiera ayudar para hablar directamente a un electorado infeliz junto con los dos candidatos principales.

La comisión señaló en un comunicado que Johnson y Stein no registraron el respaldo suficiente en las encuestas como para ser invitados. La comisión ha fijado un límite de al menos 15% en un promedio de cinco sondeos. Johnson promedió 8,4% y Stein 3,2%.

Johnson, ex gobernador de New Mexico cuyo compañero de fórmula con el ex gobernador de Massachusetts Bill Weld, ha luchado agresivamente por entrar en el debate. Él y Stein aún podrían calificar para los dos debates finales en octubre si su promedio en las encuestas llega a 15%, pero eso será todo un desafío sin la exposición nacional que representa el primer debate.

En un comunicado, Johnson arremetió contra la comisión al considerarla una herramienta de los partidos demócrata y republicano, y prometió participar en los debates de octubre.

“El CPD podrá burlarse de una candidatura que cuenta con ‘apenas’ 9 o 10% en sus selectas encuestas, pero incluso el 9% representa 13 millones de votantes, más que el total de la población de Ohio y la mayoría de los otros estados”, subrayó Johnson.

